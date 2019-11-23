Головна Новини
23 листопада • оновлено в 21:46
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Полетять голови: Хомчак пригрозив покарати винних у трагедії в Балаклії

882
Читати матеріал російською

Загибель українських військовослужбовців під час вибухів на військових складах у Балаклії стала результатом службової халатності, за яку понесуть відповідальність конкретні посадові особи.

Про це заявив начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак в інтерв'ю "Укрінформу" у Брюсселі під час засідання Військового комітету ЄС. Він зазначив, що не має наміру нікому вибачати таку халатність.

"Я брав участь у розслідуванні щодо всіх тих арсеналів як головний інспектор Збройних Сил, тож можу ці події порівнювати. Тут був випадок халатності тих, хто мав контролювати та організовувати цю роботу. Тому, коли завершиться розслідування, гарантую, багато хто позбудеться своїх посад, а можливо, й піде зі Збройних сил за те, що вони це допустили. Я нікому не буду вибачати таких випадків, тому що безкарність вона породжує лише більший безлад і небезпеку", – наголосив Хомчак.

Новини
Вибухи в Балаклії: названо ім'я третього загиблого. Фото військового

Вибухи в Балаклії

Вибухи в Балаклії

Еспресо.ТВ

Також він висловив співчуття сім'ям загиблих.

"Це був перший випадок у Збройних силах, коли під час інциденту на складах боєприпасів загинули військові сапери. Хочу висловити співчуття родинам людей, які втратили життя. Розслідування цієї трагедії, що сталася в Балаклеї, зараз триває", – зазначив головнокомандувач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Руслан Хомчак присоромив росіян, які розграбували кораблі, які Росія повернула Україні. Він назвав їх "мародерами".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Пожежа на військовму складі у Балаклії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Погорілко
Тема
Пожежа на військовму складі у Балаклії
Особа
Руслан Хомчак
Місце
Україна
Тег
Балаклія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Руслан Хомчак пристыдил россиян, которые разграбили корабли, Россия вернула Украине". Не мешало бы еще пристыдить корректора и редактора обоза за такие формулировки)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
с празднмком вас Иловайск 2
с празднмком вас Иловайск 2
пьянь и воры....вот и вся армия Украины
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги