Полетять голови: Хомчак пригрозив покарати винних у трагедії в Балаклії

Загибель українських військовослужбовців під час вибухів на військових складах у Балаклії стала результатом службової халатності, за яку понесуть відповідальність конкретні посадові особи.

Про це заявив начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак в інтерв'ю "Укрінформу" у Брюсселі під час засідання Військового комітету ЄС. Він зазначив, що не має наміру нікому вибачати таку халатність.

"Я брав участь у розслідуванні щодо всіх тих арсеналів як головний інспектор Збройних Сил, тож можу ці події порівнювати. Тут був випадок халатності тих, хто мав контролювати та організовувати цю роботу. Тому, коли завершиться розслідування, гарантую, багато хто позбудеться своїх посад, а можливо, й піде зі Збройних сил за те, що вони це допустили. Я нікому не буду вибачати таких випадків, тому що безкарність вона породжує лише більший безлад і небезпеку", – наголосив Хомчак.

Вибухи в Балаклії Еспресо.ТВ

Також він висловив співчуття сім'ям загиблих.

"Це був перший випадок у Збройних силах, коли під час інциденту на складах боєприпасів загинули військові сапери. Хочу висловити співчуття родинам людей, які втратили життя. Розслідування цієї трагедії, що сталася в Балаклеї, зараз триває", – зазначив головнокомандувач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Руслан Хомчак присоромив росіян, які розграбували кораблі, які Росія повернула Україні. Він назвав їх "мародерами".

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