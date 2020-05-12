Поклонська зізналася в любові українській мові й заспівала "Черемшину". Відео

"Експрокурорка" тимчасово окупованого Криму і нелегітимна депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська цинічно зізналася в любові українській мові й заспівала відомий хіт Софії Ротару "Черемшина".
Про своє ставлення до мови зрадженої Батьківщини колаборантка розповіла в інтерв'ю Дмитру Гордону. Вона зазначила, що трохи пам'ятає і розуміє українську (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Вона дуже гарна, пісні українські пам'ятаю. "Черемшина" – чудова пісня. Навіть співаємо з друзями тут: і в Криму, і в Москві збираємося, співаємо "Черемшину". Але швидко говорити саме юридичними термінами, як нас вчили у прокуратурі... Я, на жаль, так досконало і не опанувала ці навички, не змогла навчитися. Але, тим не менше, якщо не поспішати, можна і спілкуватися українською мовою", – сказала Поклонська.
Наталія Поклонська
Скриншот відео
"Я люблю свою рідну мову і люблю українську мову. Це у мене друга така улюблена. На Донбасі взагалі був суржик українсько-російський, ми говорили і українською, і російською, все впереміш. Нас розуміли. Але українську мову я люблю, українські пісні пам'ятаю. "Черемшину" заспіваю хоч зараз", – додала спільниця окупантів і виконала фрагмент шлягеру.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Поклонська заявила, що вважає себе українкою і пишається цим. Також вона розповіла, що в хатах її бабусь всюди висіли величезні ікони в рушниках, як у нормальній українській родині.
Також Поклонська назвала себе "корінною українкою" і розлютила мережу закликом святкувати Геловін. Найбільше обурення росіян викликало її фото у вишиванці.
А в січні перебіжчиця опублікувала привітання з Різдвом українською мовою.
Пізніше українською мовою вона привітала з днем народження президента України Володимира Зеленського.
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