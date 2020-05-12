Поклонська зізналася в любові українській мові й заспівала "Черемшину". Відео

"Експрокурорка" тимчасово окупованого Криму і нелегітимна депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська цинічно зізналася в любові українській мові й заспівала відомий хіт Софії Ротару "Черемшина".

Про своє ставлення до мови зрадженої Батьківщини колаборантка розповіла в інтерв'ю Дмитру Гордону. Вона зазначила, що трохи пам'ятає і розуміє українську (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Вона дуже гарна, пісні українські пам'ятаю. "Черемшина" – чудова пісня. Навіть співаємо з друзями тут: і в Криму, і в Москві збираємося, співаємо "Черемшину". Але швидко говорити саме юридичними термінами, як нас вчили у прокуратурі... Я, на жаль, так досконало і не опанувала ці навички, не змогла навчитися. Але, тим не менше, якщо не поспішати, можна і спілкуватися українською мовою", – сказала Поклонська.

Наталія Поклонська Скриншот відео

"Я люблю свою рідну мову і люблю українську мову. Це у мене друга така улюблена. На Донбасі взагалі був суржик українсько-російський, ми говорили і українською, і російською, все впереміш. Нас розуміли. Але українську мову я люблю, українські пісні пам'ятаю. "Черемшину" заспіваю хоч зараз", – додала спільниця окупантів і виконала фрагмент шлягеру.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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