"Покинув універ і пішов на фронт": українців зворушила історія юного Героя ООС

У мережі викликала ажіотаж історія учасника Операції Об'єднаних сил на Донбасі, який кинув навчання заради захисту України. У свої 20 років хлопець вже встиг отримати для свого екіпажу БМП титул кращого в ЗСУ.
Як повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook, на війну Олексій пішов у 18-річному віці. На той момент він навчався в університеті на вчителя фізвиховання. Захищати Батьківщину юний воїн вирішив у складі 14 бригади, в якій тоді воював і його батько.
"Я сам з Житомирщини, тому, коли прийшов у військкомат, мені запропонували служити в іншій бригаді. І я наполіг – тільки 14-ка. Мама сприйняла моє рішення йти служити без ентузіазму, а батько подзвонив і сказав: "Якщо вирішив, то йди..." Так і зробив. І жодного разу про це не пошкодував. Напевно, армія – це моє. Так повинно бути. І тато вже подумує про те, щоб повертатися на службу", – розповідає Олексій.
Воїн ООС
Facebook штабу ООС
Крім того хлопець зізнався, що за роки війни вирішив змінити професію. Він має намір здобути вищу освіту, проте вже у військовому, а не цивільному виші.
Навіть зараз, виконуючи бойові завдання, 20-річний військовий вже демонструє високий професіоналізм і здібності. Так, він вчить молодих мехводів, які приходять служити в підрозділи.
Під зворушливим постом про захисника українці залишили понад 200 лайків і теплі слова підтримки на його адресу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі викликало фурор відео з українським розвідником, який, незважаючи на втрату ноги на фронті, продовжує службу на Донбасі. На кадрах видно, як воїн пристрілюється за допомогою свого протезу.
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