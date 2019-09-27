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27 вересня • оновлено в 18:56
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"Покинув універ і пішов на фронт": українців зворушила історія юного Героя ООС

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У мережі викликала ажіотаж історія учасника Операції Об'єднаних сил на Донбасі, який кинув навчання заради захисту України. У свої 20 років хлопець вже встиг отримати для свого екіпажу БМП титул кращого в ЗСУ.

Як повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook, на війну Олексій пішов у 18-річному віці. На той момент він навчався в університеті на вчителя фізвиховання. Захищати Батьківщину юний воїн вирішив у складі 14 бригади, в якій тоді воював і його батько.

"Я сам з Житомирщини, тому, коли прийшов у військкомат, мені запропонували служити в іншій бригаді. І я наполіг – тільки 14-ка. Мама сприйняла моє рішення йти служити без ентузіазму, а батько подзвонив і сказав: "Якщо вирішив, то йди..." Так і зробив. І жодного разу про це не пошкодував. Напевно, армія – це моє. Так повинно бути. І тато вже подумує про те, щоб повертатися на службу", – розповідає Олексій.

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Воїн ООС

Воїн ООС

Facebook штабу ООС

Крім того хлопець зізнався, що за роки війни вирішив змінити професію. Він має намір здобути вищу освіту, проте вже у військовому, а не цивільному виші.

Навіть зараз, виконуючи бойові завдання, 20-річний військовий вже демонструє високий професіоналізм і здібності. Так, він вчить молодих мехводів, які приходять служити в підрозділи.

Під зворушливим постом про захисника українці залишили понад 200 лайків і теплі слова підтримки на його адресу.

"Покинув універ і пішов на фронт": українців зворушила історія юного Героя ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі викликало фурор відео з українським розвідником, який, незважаючи на втрату ноги на фронті, продовжує службу на Донбасі. На кадрах видно, як воїн пристрілюється за допомогою свого протезу.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Какое у вас образование? ...слегка начатое,провалился на сдаче документов,по ходу дела этот вояка из этой серии,главное,что бы не пришлось безногому играть подаренным презиком мячом.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Видать, тяжело с кадрами! Хоть бы дожил до конца войны!
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Kuksov Micha, доживет, герой. Сейчас танки не используются, так что можно спокойно под бронёй ожидать капитуляцию и, возможно, последующую амнистию ...
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