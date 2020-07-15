Це важливо!

Я, відповідаю на питання, яке задають сотні людей. Ми збираємося під Верховною Радою саме 16 (шістнадцятого) липня о 9.00. Саме 16 липня ми покажемо "яка різниця" Україні та українцям, що буде з основою нашої нації, якою мовою наші діти будуть вчитися, і що таке наша єдність з головних питань.

Знаючи, що ми вийдемо і захистимо Мову - вони намагаються заплутати й обдурити нас. Втім, як завжди. Я їх розумію - страшно.

Вони жонглюють термінами розгляду питання, як шулер картами. Тому і трапилося перенесення на 17-е в Раді. Однак, їм як і раніше ніхто не заважає вранці 16 липня оголосити розгляд поправок негайно. У розрахунку, що ми не прийдемо. Тому ми прийдемо.

Якщо це необхідно - ми будемо там і 17-го. І шансів обдурити нас - не буде.

Кожен з вас, маючи найменшу можливість - повинен приєднатися. І так буде. Там будуть тисячі людей. Різних. З різними переконаннями. Під різними прапорами.

Просто, ми ще раз покажемо - як поводяться справжні українці, коли хтось намагається брудними руками влізти в основу основ, і трохи відкоригувати її під "русскій мір".

Ми будемо разом, ми не дамо цього зробити, і якщо потрібно - міцно дамо по цим брудним рукам.

Так що - не сумнівайтеся. Ми в курсі всіх їхніх планів і спроб. І ми все зробимо правильно.

Просто, приходьте 16 липня під Верховну Раду.

Нікчеми думають, що прийшов їхній час. Нікчеми думають, що маючи в руках владу можна виймати камені з фундаменту України.

Вони помиляються. І вони вже почали це розуміти. Тому, що бояться. Вас бояться. Вашої єдності, вашої сили і волі.

Там, на фронті, нас захищають від російської агресії наші солдати. Вони ризикують життям, гинуть, отримують поранення - але стоять.

Тому ворог заходить з тилу, намагаючись зруйнувати основи держави Україна.

Візьми на себе цю ділянку фронту. Тобі не доведеться місяцями місити бруд, терпіти спеку і холод в окопах під обстрілами. Треба просто вийти на площу перед Радою. І проявити силу і єдність.

Щоб їм, на фронті - було що і кого захищати. Щоб ми залишилися Україною, і все було не дарма.

Приходь 16 липня в 9.00 під Верховну Раду. Щоб потім не було пізно. І соромно.

Це теж – ворожа атака. І її треба відбити.

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Не дамо їм обдурити і розділити нас.

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І приходь.

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