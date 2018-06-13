"Показав майстер-клас": Лінчевський зрежисерував відео в операційній

Відео, за участю заступника міністра охорони здоров'я України Олександа Лінчевського, який проводить операцію з особистим годинником на руці та без спеціального халату, постановочне.

"Тут є один цікавий факт, це те, що Лінчевський не на пряму, але визнав, що це реальне відео. Як би він був розумніший, він би сказав, що то був якийсь монтаж, але він визнав, що це реальне відео, він визнав, що це була якась екстрена форма допомоги людині, людина була в такому стані, що треба було терміново рятувати, і тому забув зняти годинника", – сказав у коментарі OBOZREVATEL глава спільноти "Медичне право в Україні" Віктор Сердюк.

Однак, за його словами, є великі сумніви що саме ця ситуація, яка була зафіксована на відео, була екстрена.

"Тому що всі інші присутні в операційній, вони одягнені як потрібно, у них є медичні рукавички, халати і таке інше. Друге, це те, що це все ж відбувалося в операційній, а не в приймальному відділені, куди людину тільки привели. Тобто можна уявити, що в приймальному відділенні пацієнту єкстренно надали допомогу, стабілізували, і відправили в операційну", – пояснює Сердюк.

Та якщо б Лінчевський на відео надавав допомогу в приймальні, як каже експерт, присутність годинника на руці можна було б зрозуміти, та після надання допомоги, пацієнта відправили б на каталках в реанімаційну, а потім в операційну, Лінчевський мав би встигнути зняти годинника та надіти халат.

"Виходячи з цієї ситуації, скоріше за все, це постановочне відео, де він увірвався, як був в операційну, і хотів показати майстер-клас, який він "шумахер". Людині вже був проведена основна операція, тому він так увірвався, і тому йому нічого не сказали (про годинник – Ред.), бо це з самого початку був театр. Це одне із реалістичних пояснень", – вважає Сердюк.

Згодом, побачивши на відео, що операція проводилась з годинником на руці, як думає експерт, відео не викладали в мережу інтернет, але й не видалили, а тепер, хтось з тієї команди, вирішив її опублікувати.

Незважаючи на все це, Сердюк впевнений, що реагувати на такі дії потрібно, і перш за все професійним товариствам та громадськості.

"Потрібно вийти з ініціативою, і можливо ми це зробимо, аби переконатися, що у 18-й лікарні існує програма інфекційної безпеки. Що там безпечна хірургія, що там є стандарти операційної процедури для всього персоналу, від медсестри до завідуючого відділення. Якщо це все є, то добре, супер, це епізод, можна сказати, що це ексцес, який відбувся тільки через те, що Лінчевський заступник міністра. Це ексцес, який підтверджує правило, виняток", – додав він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, дисциплінарна комісія запропонувала закрити справу стосовно заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського, який заявив, що витрачати гроші на онкохворих недоцільно, оскільки "вони все одно помруть".