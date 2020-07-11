Концентрація уваги добре допомагає в екстрених ситуаціях і при вирішенні складних завдань. Для тренування зору і більшого зосередження уваги створюються різні вправи.

Портал "Пікабу" запропонував шість задачок, які допоможуть протестувати рівень уваги.

1. Чий силует на зображенні?

Показані картинки-загадки, які обманюють зір: спробуйте пройти

2. Де сховався напис "Знижка 100%"?

Показані картинки-загадки, які обманюють зір: спробуйте пройти

3. Скільки трикутників на малюнку? (Враховуйте тільки чисті фігури, всередині яких немає зміни кольору).

Показані картинки-загадки, які обманюють зір: спробуйте пройти

4. Скільки грошових купюр загубили на вулицях міста?

Показані картинки-загадки, які обманюють зір: спробуйте пройти

5. Чи є на зображенні реклама смартфонів?

Показані картинки-загадки, які обманюють зір: спробуйте пройти

6. Скільки усміхнених котиків на зображенні?

Показані картинки-загадки, які обманюють зір: спробуйте пройти

Відповіді можна дізнатися тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL: