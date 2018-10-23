Похолодання і дощ: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У вівторок, 23 жовтня, в Україні очікується похолодання і дощі. Температура повітря у багатьох регіонах буде не вище +10 градусів.

За даними Укргідрометцентру, найтепліше буде на сході та півдні країни — тут температура повітря підніметься до +14... +17 градусів.

У західних регіонах буде +8... + 10 градусів, очікуються дощі. У центрі — до +13 і без опадів.

Нагадаємо, що раніше синоптики попередили про прихід дощів із 22 жовтня. Із локальних опадів вони переростуть у зливи майже по всій території країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики заявили про різкі зміни погоди в Україні.