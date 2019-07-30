Похолодає до +18: синоптик уточнила свіжий прогноз по Україні

У середу, 31 липня, на території України очікується невелике похолодання, стовпчики термометрів опустяться на кілька градусів.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко в Facebook, температура повітря на півночі і північному сході - Чернігівщина, Харківщина, північні райони Київщини - складе +18 +22 градуси.

У більшості областей протягом дня буде комфортно, +22 +27 градусів.

На півдні України, Закарпатті, в Дніпрі і районах, в Кропивницькому і околицях, в Донецькій області ще втримається спекотна погода, +27 +32 градуси. Однак уже 1 серпня і тут посвіжішає на 3-6 градусів.

Ілюстрація 24 канал

Короткочасні дощі з локальними грозами в середу пройдуть в західних областях, на сході та місцями на Дніпропетровщині. У більшості областей істотні опади малоймовірні.

У Києві протягом дня очікуються комфортні +24 градуси, сонячно.

За прогнозом Діденко 1 серпня температура повітря опуститься до +18 +20 градусів, але потім погода вирівняється, буде в межах +22 +26 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, нетипова спека протримається в Україні до 10 серпня в північних регіонах країни, а на півдні – до 15 серпня.

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