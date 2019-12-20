"Погрожували вивезти в "ДНР": у Криму затримали ярого противника Путіна

У анексованому Криму затримали журналіста Євгена Гайворонського, який гостро критикує політику президент РФ Володимира Путіна.

Як Гайворонський розповів OBOZREVATEL, співробітники МВС Криму, підконтрольного Кремлю, відібрали і анулювали його паспорт.

"Мене зараз тримають в Масандрівському ОП, а потім повезуть на суд, де будуть встановлювати "законність" мого перебування в Росії. У Лівадії у мене вилучили російський паспорт, від якого я відмовився" – розповів Гайворонський.

Євген Гайворонський Комерсант

За словами журналіста, він намагався пояснити окупантам, що згідно з пунктом 4 статті 15 Конституції РФ і Будапештським меморандумом, Крим – це Україна. У свою чергу правоохоронці погрожували вивезти чоловіка в "ДНР", щоб "дні свої закінчив".

"Я у них екстремістом вважаюся за позицію "Крим – це Україна", – сказав Гайворонський.

Чоловікові вдалося зв'язатися з адвокатом. Далі, за його словами, на нього чекає суд.

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