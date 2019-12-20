"Погрожували вивезти в "ДНР": у Криму затримали ярого противника Путіна

У анексованому Криму затримали журналіста Євгена Гайворонського, який гостро критикує політику президент РФ Володимира Путіна.
Як Гайворонський розповів OBOZREVATEL, співробітники МВС Криму, підконтрольного Кремлю, відібрали і анулювали його паспорт.
"Мене зараз тримають в Масандрівському ОП, а потім повезуть на суд, де будуть встановлювати "законність" мого перебування в Росії. У Лівадії у мене вилучили російський паспорт, від якого я відмовився" – розповів Гайворонський.
Євген Гайворонський
Комерсант
За словами журналіста, він намагався пояснити окупантам, що згідно з пунктом 4 статті 15 Конституції РФ і Будапештським меморандумом, Крим – це Україна. У свою чергу правоохоронці погрожували вивезти чоловіка в "ДНР", щоб "дні свої закінчив".
"Я у них екстремістом вважаюся за позицію "Крим – це Україна", – сказав Гайворонський.
Чоловікові вдалося зв'язатися з адвокатом. Далі, за його словами, на нього чекає суд.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
26 березня в Криму затримали ялтинського журналіста Євгена Гайворонського, який закликав рятувати півострів від окупації.
7 квітня він вийшов на свободу з ізолятора тимчасового утримання окупованого Сімферополя.
Гайворонський не раз відкрито закликав Росію забратися з півострова.
Вдруге журналіста затримали 22 листопада. За її словами, під час затримання активіста вдарили обличчям об поліцейську машину.
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