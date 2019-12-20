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20 грудня • оновлено в 15:03
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"Погрожували вивезти в "ДНР": у Криму затримали ярого противника Путіна

1.7т
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У анексованому Криму затримали журналіста Євгена Гайворонського, який гостро критикує політику президент РФ Володимира Путіна.

Як Гайворонський розповів OBOZREVATEL, співробітники МВС Криму, підконтрольного Кремлю, відібрали і анулювали його паспорт.

"Мене зараз тримають в Масандрівському ОП, а потім повезуть на суд, де будуть встановлювати "законність" мого перебування в Росії. У Лівадії у мене вилучили російський паспорт, від якого я відмовився" – розповів Гайворонський.

Євген Гайворонський

Євген Гайворонський

Комерсант

Новини
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За словами журналіста, він намагався пояснити окупантам, що згідно з пунктом 4 статті 15 Конституції РФ і Будапештським меморандумом, Крим – це Україна. У свою чергу правоохоронці погрожували вивезти чоловіка в "ДНР", щоб "дні свої закінчив".

"Я у них екстремістом вважаюся за позицію "Крим – це Україна", – сказав Гайворонський.

Чоловікові вдалося зв'язатися з адвокатом. Далі, за його словами, на нього чекає суд.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а зачем этот украинский патриот получал российский паспорт?
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фил филька
фил филька
как то слабо свою позицию демонстрирует. вот прибил бы свои мудя к мостовой вот это было бы дело. а потом бы его оторвали от пола без мудей - тоже дело, размножаться не будет)
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