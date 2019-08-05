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Погода в Запоріжжі: прогноз на 5-11 серпня

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Погода в Запоріжжі з 5 по 11 серпня обіцяє бути сухою і сонячною. Температура повітря коливатиметься в районі 21-26 градусів вище нуля.

Проте негода, яка накрила Україну, не омине і Запоріжжя. І якщо в понеділок, 5 серпня, очікується тільки невеликий дощ, то на п'ятницю і суботу – 9 та 10 серпня – синоптики прогнозують сильну грозу.

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OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Запоріжжі з 5 по 11 серпня.

Прогноз погоди в Запоріжжі

Прогноз погоди в Запоріжжі

Sinoptik.ua

Прогноз погоди в Запоріжжі

Прогноз погоди в Запоріжжі

Gismeteo.ua

Прогноз погоди в Запоріжжі

Прогноз погоди в Запоріжжі

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Прогноз погоди в Запоріжжі

Прогноз погоди в Запоріжжі

Meteo.ua

Прогноз погоди в Запоріжжі

Прогноз погоди в Запоріжжі

Accuweather.com

Як розповів OBOZREVATEL народний синоптик Леонід Горбань, повернення літа в Україні до середини серпня чекати не варто.

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Читайте всі новини по темі "Погода в Запоріжжі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Погода в Запоріжжі Прогноз погоди
Місце
Україна Запоріжжя
Тег
погода
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