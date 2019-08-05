Погода в Запоріжжі: прогноз на 5-11 серпня

Погода в Запоріжжі з 5 по 11 серпня обіцяє бути сухою і сонячною. Температура повітря коливатиметься в районі 21-26 градусів вище нуля.
Проте негода, яка накрила Україну, не омине і Запоріжжя. І якщо в понеділок, 5 серпня, очікується тільки невеликий дощ, то на п'ятницю і суботу – 9 та 10 серпня – синоптики прогнозують сильну грозу.
OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Запоріжжі з 5 по 11 серпня.
Прогноз погоди в Запоріжжі
Sinoptik.ua
Прогноз погоди в Запоріжжі
Gismeteo.ua
Прогноз погоди в Запоріжжі
Meteoprog.ua
Прогноз погоди в Запоріжжі
Meteo.ua
Прогноз погоди в Запоріжжі
Accuweather.com
Як розповів OBOZREVATEL народний синоптик Леонід Горбань, повернення літа в Україні до середини серпня чекати не варто.
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