Погода в Запоріжжі: прогноз на 5-11 серпня

Погода в Запоріжжі з 5 по 11 серпня обіцяє бути сухою і сонячною. Температура повітря коливатиметься в районі 21-26 градусів вище нуля.

Проте негода, яка накрила Україну, не омине і Запоріжжя. І якщо в понеділок, 5 серпня, очікується тільки невеликий дощ, то на п'ятницю і суботу – 9 та 10 серпня – синоптики прогнозують сильну грозу.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Запоріжжі з 5 по 11 серпня.

Прогноз погоди в Запоріжжі Sinoptik.ua

Прогноз погоди в Запоріжжі Gismeteo.ua

Прогноз погоди в Запоріжжі Meteoprog.ua

Прогноз погоди в Запоріжжі Meteo.ua

Прогноз погоди в Запоріжжі Accuweather.com

Як розповів OBOZREVATEL народний синоптик Леонід Горбань, повернення літа в Україні до середини серпня чекати не варто.

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