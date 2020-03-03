У вівторок, 3 березня, в північних, центральних і частині західних регіонів (Хмельницькій, Львівській та Рівненській областях) очікується дощ.

Опади прогнозують і в Харківській області. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вітер очікується переважно поривчастий, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° С тепла, вдень 10-15°, у південних областях до +18°.

Погода в Україні: різко потеплішає до +18 pravdaurfo.ru

У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі -1...+ 4 градуси, вдень +8...+ 13 градусів.

У Києві вночі пройде дощ, а вранці та вдень без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° С тепла, вдень 12-14° С.

Погода в Україні 3 березня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше керівниця відділу кліматології Центральної геофізичної обсерваторії імені Б. Срезневського Олена Донич розповіла, що з перших днів весни очікується тепло, яке буде істотно перевищувати метеорологічну норму.

Народний синоптик Леонід Горбань стверджує, що в березні Україна накриють холоди, пройдуть дощі з мокрим снігом. Також місцями вдарять морози до -15 градусів. Потепління до +10 нібито очікується тільки до кінця місяця.

Із прогнозом Горбаня категорично не згоден синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич. Він уточнив, що середньомісячна температура в перший місяць весни виявиться на 3-5° вище за норму.

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