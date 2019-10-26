Мороз до -12 і сніг: з'явився детальний прогноз на листопад

Народний синоптик Леонід Горбань дав докладний прогноз погоди на листопад в Україні, попередивши про морози і сніг.

Своїми розрахунками поділився він у коментарі "КП в Україні". Так, за словами Горбаня, початок листопада обіцяє бути прохолодним. Вдень очікується близько +5 градусів.

А вже з 4 листопада стане ще більш сиро. Температура опуститься до +2. Однак потім стане трохи тепліше. З 6 листопада вдень знову буде до +6 градусів. Також можливі опади у вигляді дощу.

Погода в Україні: з'явився прогноз на листопад zik.ua

А після 10 числа термометри почнуть показувати все менше і менше градусів тепла, можливий мокрий сніг.

З 14 листопада буде до -7 градусів, а вночі температура може опускатися до -12 градусів.

Останнє тепло порадує українців в період з 22 по 27 листопада. Вдень буде від 3 до 5 градусів тепла. Приблизно з 26 листопада знову стрімко похолодає. Очікується, що вдарять морози і піде сніг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Володимир Деркач розповів, що початок листопада в Україні буде погожим, а температура повітря ще протримається вище нуля. В окремих регіонах країни можливі невеликі дощі. Зовсім холодно в країні стане лише в кінці листопада.

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