До +20, але з дощами: синоптики уточнили теплий прогноз щодо України

У неділю, 10 листопада, в Україні очікується тепла погода, але деякі регіони накриють опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Температура повітря підніметься до +15 градусів вдень і 5-7 градусів тепла вночі.

На півдні денна температура досягне позначки +17 +19 градусів. На заході – 11-17 градусів тепла, а в східних областях буде +12 +14 градусів.

Погода в Україні: з'явився прогноз на 10 листопада tamtour.com.ua

Опади у вигляді дощу прогнозують на західній Україні. У решті регіонів сухо і сонячно. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

У Києві 10 листопада вдень синоптики обіцяють 15-17 градусів вище нуля. Вночі температура опуститься до +7 +9 градусів. Опади не очікуються.

Погода в Україні: з'явився прогноз на 10 листопада Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

За даними синоптиків, в Україні в листопаді повертається аномальне тепло, проте з середини місяця очікуються заморозки.

За розрахунками фахівців, справжня зима прийде в Україну з 12 грудня. До кінця ж листопада буде триматися плюсова температура за винятком періоду з 17 по 23 листопада.

У листопаді очікується середня температура повітря від 0 до 8 градусів тепла.

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