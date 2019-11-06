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6 листопада • оновлено в 13:27
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Погода в Україні: в Гідрометцентрі уточнили дату похолодання

2.5т Читати матеріал російською

Небувало тепла погода збережеться в Україні до 15 листопада.

"Щодня денна температура знижуватиметься на 1-1,5 градуси, але аж до 15 листопада вона буде все ще вище звичних для цього періоду температур. Буде тепліше, ніж зазвичай", – розповів OBOZREVATEL провідний синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило.

За його словами, нічна температура повітря знижуватиметься повільніше, ніж денна. Згідно з попереднім прогнозом, 15 листопада вдень повітря може прогріватися до температури близько 15 градусів вище нуля.

Небувало тепла погода збережеться в Україні до 15 листопада

Небувало тепла погода збережеться в Україні до 15 листопада

Як пояснив синоптик, істотних опадів в цей період не очікується. "На західній Україні ймовірність опадів більше, оскільки там досить активний фронтальний розділ, а решта території України буде перебувати в теплій повітряній масі. Але будуть тумани та мряка", – розповів він.

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За його словами, чергове "бабине літо", яке розпочалося в Україні, пов'язане з хвилею теплого повітря, що прийшла зі Середземномор'я. "Як ви пам'ятаєте, в кінці жовтня – початку листопада була досить холодна погода, навіть з мінусовою температурою, випадав сніг. Це нормально і природно для початку листопада. А зараз неприродно", – зауважив синоптик.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Гідрометцентрі назвали період нового "бабиного літа", яке почалося в листопаді.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Погода в Києві
Місце
Україна
Теги
погода Укргідрометцентр
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Комментарии на сайте не модерированы
Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Девушка не пишите на эту тему гидроменд центр может только по спутника читать, а вот циклон могут возникать внезапно
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