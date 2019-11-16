Всі – за грибами: синоптики дали теплий прогноз щодо України

В Україні в суботу, 16 листопада, очікується сонячна і тиха погода, опадів не прогнозують.

Місцями може бути помічений туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у західних, південних і східних областях вночі та вранці синоптики прогнозують туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, з окремими поривами до 15-20 м/с у Карпатах.

Синоптики дали теплий прогноз на 16 серпня cards.i.ua

Вночі температура повітря складе від +2 до +7, а вдень від +8 до +13 градусів.

На Закарпатті та в Одеській області буде трохи тепліше: + 6-11 вночі і +14 ...+ 18 вдень. У східних областях температура вночі опуститься до 0 градусів, і підніметься до +4 ...+ 9 днем.

Погода в Україні 16 листопада

У центрі країни вдень прогріється до +9 +11 градусів, вночі очікується +4 +6 градусів. У Києві без опадів, хмарно. Удень +9 +11 градусів, вночі +4 +6 градусів.

Погода в Києві 16 листопада

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Укргідрометнц центр повідомляв, що 16 і 17 листопада буде хмарно, проте дощі не передбачаються. Народний синоптик Наталія Діденко розповіла, що тепло в суботу і неділю буде сприяти всім планам.

Синоптики попереджали, що в листопаді в Україну повернеться аномальне тепло, проте з середини місяця очікуються заморозки.

Справжня зима прийде в Україну з 12 грудня. До кінця ж листопада буде триматися плюсова температура за винятком періоду з 17 по 23 листопада.

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