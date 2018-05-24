Погода в Україні: синоптик назвала "особливу фішку" п'ятниці

У п'ятницю, 25 травня, в Україні очікується вітряна погода з опадами.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталія Діденко.

"Дощі із грозами очікуються у західних областях, на сході, у Житомирській, Вінницькій та Запорізькій областях. Решта - без істотних опадів. Така собі смуга протягнеться від Київщини до Херсонщини, Криму, уздовж якого опади малоймовірні", - написала вона.

Згідно з прогнозом, температура повітря лишатиметься високою - удень +25 +29 градусів.

"Особлива фішка завтрашньої п'ятниці - поривчастий сильний вітер. Хто займається будівельними роботами - візьміть до уваги. Ну і протягів у будинку не робіть", - радить синоптик.

У Києві 25 травня без опадів і +27 градусів.

У суботу, 26 травня, у Києві очікується зниження температури до +22, ввечері до +15 градусів, без опадів.

Згідно з прогнозом "Укргідрометцентру", у п'ятницю найпрохолодніше буде у Чернівцях - до +24 градусів, дощ. Найтепліше буде у сонячному Києві - до +28 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 24 травня в областях оголосили штормове попередження.