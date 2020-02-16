До +14 і сонячно: синоптики дали "спекотний" прогноз на початок березня в Україні

На початку березня в Україні прогнозується тепла погода. Показники середньої температури вдень досягнуть +11...+14 градусів.
Про це свідчить прогноз порталу Gismeteo. Згідно з даними сайту, вночі температура буде також плюсовою.
"Апостроф" пише, що на початку першого весняного місяця температура вдень буде варіюватися в межах +3...+6. Із 3 до 6 березня повітря значно прогріється (за даними видання, до +9...+10 градусів).
Прогноз на початок березня в Україні
Ілюстрація
Із неділі, 1 березня, вночі термометри покажуть -1...-2, а вже з вівторка, 3-го числа, – у межах +3...+5.
Із 7 березня нічні температури знову поповзуть вниз і встановляться аж до 11 березня в межах -1...-3 градусів.
Опади, що почалися в лютому, продовжаться до 6 березня в більшості регіонів. Із 7 березня встановиться суха погода, а з 10-го буде ще й сонячно.
Нижче прогноз погоди для Києва, Дніпра, Львова, Одеси і Харкова на найближчий місяць від Gismeteo:
Прогноз погоди за днями
Скріншот
Прогноз погоди за днями
Скріншот
Прогноз погоди за днями
Скріншот
Прогноз погоди за днями
Скріншот
Прогноз погоди за днями
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше синоптики прогнозували, що лютий в Україні буде аномально теплим, як і його попередник січень. Відхилення від температурної норми складе приблизно 5 градусів.
Весна 2020 року в Україні настане без запізнення, проте в середині квітня вночі можуть повернутися заморозки. Травень же взагалі принесе літню температуру.
Погода влітку 2020-го, за прогнозом народного синоптика, здивує українців невеликої спекою та короткочасними дощами.
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