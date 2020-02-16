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16 лютого • оновлено в 22:00
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До +14 і сонячно: синоптики дали "спекотний" прогноз на початок березня в Україні

1.3т
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На початку березня в Україні прогнозується тепла погода. Показники середньої температури вдень досягнуть +11...+14 градусів.

Про це свідчить прогноз порталу Gismeteo. Згідно з даними сайту, вночі температура буде також плюсовою.

"Апостроф" пише, що на початку першого весняного місяця температура вдень буде варіюватися в межах +3...+6. Із 3 до 6 березня повітря значно прогріється (за даними видання, до +9...+10 градусів).

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Прогноз на початок березня в Україні

Прогноз на початок березня в Україні

Ілюстрація

Із неділі, 1 березня, вночі термометри покажуть -1...-2, а вже з вівторка, 3-го числа, – у межах +3...+5.

Із 7 березня нічні температури знову поповзуть вниз і встановляться аж до 11 березня в межах -1...-3 градусів.

Опади, що почалися в лютому, продовжаться до 6 березня в більшості регіонів. Із 7 березня встановиться суха погода, а з 10-го буде ще й сонячно.

Нижче прогноз погоди для Києва, Дніпра, Львова, Одеси і Харкова на найближчий місяць від Gismeteo:

Прогноз погоди за днями

Прогноз погоди за днями

Скріншот

Прогноз погоди за днями

Прогноз погоди за днями

Скріншот

Прогноз погоди за днями

Прогноз погоди за днями

Скріншот

Прогноз погоди за днями

Прогноз погоди за днями

Скріншот

Прогноз погоди за днями

Прогноз погоди за днями

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше синоптики прогнозували, що лютий в Україні буде аномально теплим, як і його попередник січень. Відхилення від температурної норми складе приблизно 5 градусів.

  • Весна 2020 року в Україні настане без запізнення, проте в середині квітня вночі можуть повернутися заморозки. Травень же взагалі принесе літню температуру.

  • Погода влітку 2020-го, за прогнозом народного синоптика, здивує українців невеликої спекою та короткочасними дощами.

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Читайте всі новини по темі "Погода в Харкові" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Погода в Харкові Погода у Львові Погода в Одесі Погода в Києві Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
погода потепління тепло
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