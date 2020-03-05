В Україні у четвер, 5 березня, погода в різних регіонах буде істотно відрізнятися – в той час, як на сході і півдні температура підніметься до +18, на заході дощитиме, навіть зі снігом у Карпатах.

Причиною стане холодне і вологе повітря, яке принесе з центральної Європи. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України вітер північно-західний, 5-10 м/с; температура вночі +1...+6, вдень +4...+9. У Карпатах вночі значний, а вдень помірний сніг, температура вночі та вдень 0...-5.

В Україну прийдуть дощі зі снігом news.1777.ru

На решті території буде без опадів, лише вдень у Вінницькій, Житомирській та місцями в Київській областях невеликий дощ; вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі +3...+8, вдень +10...+15, у деяких східних областях до +18.

Погода в Україні 5 березня Скріншот

У Києві 5 березня без опадів, лише в другій половині дня місцями невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі +6...+8 градусів, удень +13...+16.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що в період з 3 по 7 березня в Україні настане суттєве потепління.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці 5 березня найвища температура вдень була зафіксована на позначці +14,8 градуса в 1998 році, найнижча вночі на позначці -23,4 градуса в 1889 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував в березні заморозки і мокрий сніг.

Ыз прогнозом Горбаня категорично не згоден синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич. Він уточнив, що середньомісячна температура в перший місяць весни виявиться на 3-5° вище за норму.

Синоптик Назарій Данилюк дав аномальний прогноз на літо-2020 на Україні: травень буде спекотним, а червень – дощовим.

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