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Погода в Харкові: прогноз на 5-11 серпня

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Погода в Харкові з 5 по 11 серпня обіцяє бути сонячною, але великої спеки очікувати не варто. Температура повітря коливатиметься від 19 до 23 градусів вище нуля.

Синоптики прогнозують, що негода на цьому тижні торкнеться Харкова лише в суботу – 10 серпня очікується невелика гроза. В інші ж дні опадів не повинно бути.

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OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Харкові з 5 по 11 серпня.

Прогноз погоди в Харкові

Прогноз погоди в Харкові

Sinoptik.ua

Прогноз погоди в Харкові

Прогноз погоди в Харкові

Gismeteo.ua

Прогноз погоди в Харкові

Прогноз погоди в Харкові

Meteoprog.ua

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Прогноз погоди в Харкові

Прогноз погоди в Харкові

Meteo.ua

Прогноз погоди в Харкові

Прогноз погоди в Харкові

Accuweather.com

Як розповів OBOZREVATEL народний синоптик Леонід Горбань, повернення літа в Україні до середини серпня чекати не варто.

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Теми
Прогноз погоди Погода в Харкові
Місце
Україна Харків
Тег
погода
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