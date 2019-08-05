Погода в Харкові: прогноз на 5-11 серпня

Погода в Харкові з 5 по 11 серпня обіцяє бути сонячною, але великої спеки очікувати не варто. Температура повітря коливатиметься від 19 до 23 градусів вище нуля.

Синоптики прогнозують, що негода на цьому тижні торкнеться Харкова лише в суботу – 10 серпня очікується невелика гроза. В інші ж дні опадів не повинно бути.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Харкові з 5 по 11 серпня.

Прогноз погоди в Харкові Sinoptik.ua

Прогноз погоди в Харкові Gismeteo.ua

Прогноз погоди в Харкові Meteoprog.ua

Прогноз погоди в Харкові Meteo.ua

Прогноз погоди в Харкові Accuweather.com

Як розповів OBOZREVATEL народний синоптик Леонід Горбань, повернення літа в Україні до середини серпня чекати не варто.

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