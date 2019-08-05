Погода в Харкові: прогноз на 5-11 серпня

Погода в Харкові з 5 по 11 серпня обіцяє бути сонячною, але великої спеки очікувати не варто. Температура повітря коливатиметься від 19 до 23 градусів вище нуля.
Синоптики прогнозують, що негода на цьому тижні торкнеться Харкова лише в суботу – 10 серпня очікується невелика гроза. В інші ж дні опадів не повинно бути.
OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Харкові з 5 по 11 серпня.
Прогноз погоди в Харкові
Sinoptik.ua
Прогноз погоди в Харкові
Gismeteo.ua
Прогноз погоди в Харкові
Meteoprog.ua
Прогноз погоди в Харкові
Meteo.ua
Прогноз погоди в Харкові
Accuweather.com
Як розповів OBOZREVATEL народний синоптик Леонід Горбань, повернення літа в Україні до середини серпня чекати не варто.
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