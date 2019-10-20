"Погода – цукерочка!" Синоптики дали прогноз на початок тижня в Україні

На початку наступного тижня в Україні збережеться суха і тепла погода, вдень стовпчики термометрів покажуть близько +20. Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

У понеділок, 21 жовтня, найтепліше буде в Закарпатті – там зберігаються рекордні для середини жовтня +23. На півдні і сході буде дещо прохолодніше – там середня температура повітря складе +17. У Києві понеділок очікується сонячним і теплим, вдень близько +20 градусів.

У вівторок, 22 жовтня, погода буде сухою і вітряною. У Закарпатті зберігаються літні +23, а в західних і північних областях України стовпчики термометрів не піднімуться вище +14...+15.

Як повідомила в Facebook синоптик Наталія Діденко, дощів не очікується і надалі, лише 24 жовтня є ймовірність опадів у Сумській і Харківській областях. Температура повітря в Україні в другій половині наступного тижня знизиться на 2-5 градусів.

Інтернет-користувачі радісно зустріли новину про продовження бабиного літа:

"Супер! Радіємо)"

"Люблю осінь. А в цьому році вона дивовижна) Ось тільки грибів немає..."

"Спасибі! Погода просто цукерочка!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народній синоптик Леонід Горбань розповів, коли в Україну прийдуть морозі і сніг.

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