Синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.

Незважаючи на схожі розрахунки, думки все ж розділилися. Деякі синоптики кажуть чекати на літнє тепло вже у травні, інші ж пропонують потерпіти аж до серпня.

OBOZREVATEL зібрав для вас все в одному матеріалі.

Яким буде літо-2020 в Україні: синоптики дали незвичайний прогноз

Урагани і перепади температур

Так, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, літо настане не за календарем, а у серпні. Однак спека буде вже у травні, а червень і липень накриють Україну дощами, ураганами і градом.

Із ним згоден народний синоптик Назарій Данилюк. За його словами, після посушливого і жаркого травня у червні в Україну прийдуть дощі і шквальний вітер.

Зливи вщухнуть до середини червня, а температура повітря досягне +24 градусів. Такою погода буде до кінця місяця. А ось початок липня в Україні буде дощовим з ураганами і перепадами температур.

Серпень в Україні, за розрахунками Данилюка, буде мінливим – зі спеки у зливи і прохолоду. Вже з другої половини місяця почне холоднішати.

Спеці бути?

Народний синоптик Володимир Деркач із колегами не згоден – він запевнив, що сильної спеки влітку чекати не варто, хіба що на кілька днів у кожному місяці. При цьому, за його словами, дощі будуть і в серпні.

Завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАНУ Віра Балабух вважає, що літо буде аномально спекотним навіть у порівнянні з минулим роком.

"Нас чекають нові хвилі тепла, різкі зміни температури, дефіцит опадів, спекотне літо, сильні зливи, грози, град, шквали", – коротко описала вона майбутнє літо.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував у березні заморозки і мокрий сніг.

Із прогнозом Горбаня категорично не згоден синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич. Він уточнив, що середньомісячна температура в перший місяць весни виявиться на 3-5° вищою за норму.

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