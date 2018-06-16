#Без_паники

У товарища, Руслана Сан-Марино, случилась история. Его работник, переселенец из луганской области, поехал навестить пожилых родителей на оккупированные территории.

Делал он это регулярно, а однажды даже детей взял на Пасху, бабушку увидеть.

Его множество раз предупреждали... Но он же никакой не боец, маленький человек, в политику не лезет.

И вот его сняли орки на КПВВ, поставили штамп невыездного и отправили в военкомат. Теперь он проходит двухнедельные военные сборы.

В Киеве осталась жена и двое детей.

По окончанию сборов есть шанс, что его отправят убивать бандер, и он сгинет где-то в полях Донбасса.

Но даже если ему повезет и его со сборов отпустят, то в Украине бедолагу ждет уголовка.

Что же такому делать?

Не будем тут обсуждать саму персону нашего героя и его интеллектуальные способности.

Наш украинский гражданин попал в беду, и нужно помочь, мы же не русские.

Первое, что нужно сделать, так это скрыть наличие близких родственников в Украине. Иначе можете попасть в лапы контразведки.

Второе, постарайтесь выжить. Старайтесь всеми силами показать, что из вас хорошего солдата не получится. Пусть на вас кричат за залеты, штрафуют, дают наряды... Плевать. Вам нужно, что бы никто не захотел вас брать в свое подразделение. Может вас отправят в запас.

Новини Тяжелые времена

Старайтесь получить не боевую специальность. Станьте обычным водилой грузовика, поваром, санинструктором, механиком и т.д. Это поможет вам потом доказывать в Украине, что вы не стреляли в людей.

Теперь, как вернуться в Украину?

Бегите. Можно за деньги выехать. Такие услуги предоставляют перевозчики. Скажите, что потеряли паспорт и получите справку или подтиралку лнр. С ней пересекайте блокпост ОРДЛО и сразу здавайтесь контрикам СБУ на нашей стороне.

Не надейтесь скрыть, что вас заставили служить или участвовать, пусть и водилой в войне.

Во-первых, та сторона объявит вас дезертиром и выложит ваши данные в сеть. А во вторых, записи и документы с вашими данными останутся в части и рано или поздно попадут международным следователям.

Спасение одно - СБУ.

Сейчас очень эффективно работает программа СБУ "На тебе чекають вдома".

Вот контакты если что:

тел.: 050-831-26-22 або 073-042-06-02

(для дзвінків ТІЛЬКИ з підконтрольної Україні території)

E-mail: doroga.mira.sbu@gmail.com

Сторінка Facebook для листування: https://www.facebook.com/dorogamira

По этой программе вам помогут снять с себя криминальную ответственность, но при условии, что вы никого не убили и не пытали, поэтому я так акцентирую эти моменты выше.

У вас есть шанс вернуться домой к семье.

Теперь о пожилых родителях.

При желании, можно организовать им переезд. Я знаю, что они не хотят, что там их дом... Ваша задача подготовить место или условия, продумать все, а уже тогда с ними говорить.

Я видел случаи, когда из Дебальцево одна принципиальная бабушка вскакивала в машину к волонтерам в ночнушке. Потому, что страшно. Одно дело когда громыхает где то там, а другое дело, когда прилетает в дом.

И забудьте о том, что война и политика вас не касаются - они уже часть вашей жизни. И если будете делать вид, что их нет и можно жить по-старому, то будете жестоко наказаны жизнью.

Желаю вернуться к жене и детям.