Подробности о семейной паре, которая защитила свой дом в США от протестующих

Жил был Буш. Тот самый, который открыл пивоваренный завод в 19 веке, и чьё пиво мы любим до сих пор.

Как-то раз он собрал своих детей и дал каждому из них большую сумму денег, чтоб те построили себе дома.

Один построил замок в Баварии. Другой особняк на Пятой Авеню.

А дочка Анна построила Дворец в духе Ренессанса в Сент-Луисе.

Лучшие архитекторы его проектировали. Для этого они даже провели два года в Италии, изучая старинные виллы.

Вход в Палаццо получился такой же, как в Доме Медичи во Флоренции. Напольные вазы как в Ватикане. Каждая комната - копия какого-либо зала дворцов Италии. А стёкла точь в точь как в библиотеке Микеланджело.

Марк и Патриция Маккласки

Подробности о семейной паре, которая защитила свой дом в США от протестующих

Подробности о семейной паре, которая защитила свой дом в США от протестующих

В доме был даже органнный зал. Подобный был только в особняке Картье в Нью-Йорке.

Бальный Зал считался лучшим танцевальным полом Америки. В этом зале состоялся первый бал их дочери Одри. Точно как Наташа Ростова, девушка трепетала перед выходом в свет. Это был 1916 год.

После смерти родителей в 1936 дети разъехались.

Дом стоял пустой, потом его продали.

Новым хозяевам было всё равно, какая история у дома. Когда они решали что-то обновить, то закрашивали краской резные деревянные панели, португальский паркет, мрамор.

К 1988 году дом полностью обветшал.

В таком состоянии его и купила пара молодых адвокатов - муж и жена.

Как-то раз, когда они возились во дворе, около дома остановилась машина, и оттуда вышла 90-летняя старуха. Это была та самая Одри, которая встречала в этом доме своё 16-летие.

Она спросила, что новые хозяева хотят сделать с домом. Те сказали: Восстановить.

Наследники Буша хоть и скептически отнеслись к такой затее, но помогли им. Дали фотографии дома, список антикварной мебели и т.д.

Адвокаты начали реставрацию.

30 лет ушло у них на то, чтоб восстановить дворец в его оригинальном виде. Отодрать ту краску, которую на особняк налепили бывшие владельцы. Придать мрамору первоначальный вид.

Это было не легко. Чтоб очистить деревянные панели только в одной комнате - группа из 6 человек работала целый год!

Молодые адвокаты не просто восстанавливали дворец, они искали по антикварным магазинам ту самую мебель, которая была в доме. Многое нашли, даже шкаф 1560 года. И картину 17 века.

И даже орган восстановили.

Дом был закончен в 2018 году. К этому времени "молодым адвокатам" было уже по 60 лет!

Они посвятили этому дому всю свою жизнь.

В Америке чуть ли не в каждом городе есть такие дома, которые спасли от разрушения небезразличные горожане. Обычно, они завещают их городу, и дома становятся музеями.

Хотите узнать имена этой пары, восстановивших дом?

Это Марк и Патриция Маккласки. Та самая пара, которая в воскресенье встала перед своим домом с оружием и готова была защищать его до последнего патрона.

Источник, увидено у Вероники Ронит. Автор Автор Alena America

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.