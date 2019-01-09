''Подарунок для Росії'': Невзоров розповів, коли Україні краще вступити в НАТО

Якщо Україна вступить у НАТО 9 травня, вона зробить подарунок Росії і зайвий раз доведе свою незалежність від Кремля.

Таку думку висловив російський публіцист Олександр Невзоров на своєму YouTube-каналі. За словами письменника, він не знає, чи планує Україна такий крок, однак, йому здається, що можна зробити це гарно.

"Оскільки свій Томос вона примудрилася отримати якраз до православного Різдва, думаю в НАТО їй потрібно вступити, як мінімум, 9 травня", – сказав він.

Олександр Невзоров panarmenian.net

Як зазначив Невзоров, для Росії така подія стане зайвим нагадуванням про те, що Україна – вільна країна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни "вибухнули" масовими невдоволеннями через надання Томосу ПЦУ.