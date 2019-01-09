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''Подарунок для Росії'': Невзоров розповів, коли Україні краще вступити в НАТО

3.6тЧитати матеріал російською

Якщо Україна вступить у НАТО 9 травня, вона зробить подарунок Росії і зайвий раз доведе свою незалежність від Кремля.

Таку думку висловив російський публіцист Олександр Невзоров на своєму YouTube-каналі. За словами письменника, він не знає, чи планує Україна такий крок, однак, йому здається, що можна зробити це гарно.

"Оскільки свій Томос вона примудрилася отримати якраз до православного Різдва, думаю в НАТО їй потрібно вступити, як мінімум, 9 травня", – сказав він.

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Олександр Невзоров

Олександр Невзоров

panarmenian.net

Як зазначив Невзоров, для Росії така подія стане зайвим нагадуванням про те, що Україна – вільна країна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни "вибухнули" масовими невдоволеннями через надання Томосу ПЦУ.

Особа
Олександр Невзоров
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Да, и Невзорова с Собчак побольше слушайте. И Максакову!
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Шикарно, 8-ое марта объявите днем десантника, москалям назло, 1-ое мая, днем олигарха, 2-ое августа, день сексуального меньшинства, ну чтоб всё наоборот, Новый Год у вас, я уже смотрю, день бандеры-сопли, 1-ое июня сделайте днем защиты педофилов, вы же дегенераты!
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Галицький Данило
Галицький Данило
Нас рать хотели в Украине на 9 мая! 8 мая подписана капитуляция нацистов, а 9мая хотела Сралина. Идеальная дата вступление Украины в НАТО 1 января ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ СТЕПАНА АНДРІЙОВИЧА БАНДЕРИ!!!
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