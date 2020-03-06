Головна Новини
6 березня • оновлено в 13:48
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Подача води в Крим: Муждабаев попередив про хаос і вторгнення Росії

3.9т
Читати матеріал російською

Відновлення подачі води в окупований Крим, про що заявив новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль, призведе до некерованого хаосу в Україні і до можливого повномасштабного вторгнення Росії.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав кримськотатарський журналіст Айдер Муйждабаєв. За його словами, вода в першу чергу потрібна російським військовим частинам, зосередженим на півночі півострова і готовими будь-якої миті вторгнутися до України (повний текст блогу читайте тут).

"Будь-яка спроба вирішити питання з постачанням води окупантам, а вона потрібна військовим частинам на півночі Криму, готовим будь-якої миті піти в атаку на Україну, закінчиться некерованим хаосом. Люди будуть дуже злі, адже ця словесна підготовка до де-факто здачі Криму відбувається вже досить довго. Всіх, кого я знаю, хто хоч якось причетний до захисту незалежності України, дуже розлючені через подібні заяви. Їм цю брехню про "поставку води нашим громадянам", а насправді – у в/ч РФ, не згодувати", – запевнив Муждабаєв.

Подача води в Крим

Подача води в Крим

За його словами, для того, щоб подати воду в Крим, українському уряду доведеться вибудувати армію, Національну гвардію і поліцію уздовж всієї довжини каналу по обидва береги, щоб вони стояли й охороняли воду, яка піде окупантам.

"Тобто українська армія від українських громадян буде охороняти воду, яка піде російській армії в Крим. Ось як по-орвеллівськи це виглядає. Я собі цього не уявляю, щоб люди, які захищали Україну на війні, охороняли цей канал і воду для окупантів. Це призведе до системної внутрішньополітичної кризи, деталі якої я передбачити не беруся, але наслідки – очевидні. Навіть не подача, а лише спроба подачі води до Криму, призведе до системного внутрішньополітичного хаосу", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Іванова
Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Особа
Айдер Муждабаев
Місце
Україна
Теги
Крим без води Крим Новини Криму Новини Росії
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
8
20
Смішно
23
Цікаво
26
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лариса Лариса
Лариса Лариса
это назначение Шмыгаля-издевательство над всеми нами.Что у Зеленского в голове？Забыл с кем воюем,забыл майдан？Воду в Крым-зрада зрадная！Жаль,жаль,что возлагали большие надежды,а президент не оправдал.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"подaчa вoды в Kрым" порвала укроиньское информационное пространство без подачи воды в Крым. Даже коронавирус забыт, даже шкурный страх заболеть отступил перед самым страшным в этой жизни - "подачей воды в Крым", о которой, на минуточку, никто не просил. Какие же вы дeбилы, бугага
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Этот идиот который предлагал давить русских украинскими танками а голосовавших за Зеленского расстрелять уже давно должен быть на нарах.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги