Новий жовтневий тиждень обіцяє знову бути із антициклональнальним характером.

Тобто, у більшості областей України очікується погода без опадів (карта 1), із слабким вітром.

Температура повітря, за прогнозами, також не мала б суттєво мінятися, протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +17+24 градусів.

Але!

Тумани накочуються потужно і дружно, тому, якщо туман триматиметься половину або більшу частину дня, то щільна його пелена не дасть повітрю прогріватися.

І ще важливий нюанс, про який говорять зараз усі, окрім тих, хто мав би хоча б щось сказати.

Ну, але це якось зараз у тренді - страусина позиція, а якщо по-людськи, то тотальна безвідповідальність.

Новини Ссылка

Тумани та слабкий вітер сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у повітрі, яких й так вистачає, особливо у великих містах.

І така ситуація триватиме ще до кінця тижня.

У Києві 22-го жовтня - без опадів, туман (карта 2), денна температура повітря близько +20 градусів, якщо її не `підкоректує` вниз туман.

Найближча перспектива.

Тиждень - без суттєвих змін.

Суттєве похолодання передбачається з 28-го жовтня, до +10+14 градусів протягом дня, а з 31-го жовтня -1 листопада температура повітря поповзе до нічних -1-5 градусів, вдень до +5+10 градусів.

А поки що - маловітярний туманний та відносно теплий антициклон.

Бережіть себе і довіряйте в усьому лише професіоналам, а не тріскучим невігласам. Їхній час - завжди позаду, хоч як би комусь не здавалося інакше.

Хорошого здорового тижня)

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся