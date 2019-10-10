Ровно 30 лет назад, 9 октября 1989 года в СССР состоялся первый телесеанс Кашпировского, который стал очень необычным и заметным явлением на советском телевидении и вошёл в историю знаменитой фразой Кашпировского "даю установку". Передача была действительно очень необычной — ранее на советском ТВ ничего подобного не показывалось и не обсуждалось, и отчасти именно поэтому множество людей сильно заинтересовались Кашпировским и начали смотреть и дальнейшие его сеансы.

Что интересно — у многих людей, с которыми я общался на тему сеансов Кашпировского, существует нечто вроде ложных воспоминаний — им кажется, что сеансы Кашпировского показывали по телевизору чуть ли не годами, хотя по телевидению показали ровно пять сеансов, а всё остальное было только лишь передачами о нём и всякой фоновой шумихой в прессе. Думаю, так происходит от того, что Кашпировский очень быстро стал знаменитым и поехал с "оффлайн-гастролями" по стране, пишет Максим Мирович в Facebook.

Лично меня во всей этой истории с Кашпировским больше всего интересует два момента, которые по-моему являются наиболее ключевыми для понимания его феномена — кто и зачем разрешил показ сеансов Кашпировского на совковом телевидении, а также почему люди сильно реагировали на его сеансы и верили каждому слову из телевизора.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о сеансах Кашпировского в СССР.

Как начались сеансы. Добрый и злой телеколдуны.

Первый сеанс Кашпировского был показан 9 октября 1989 года. Сеанс был показан в прайм-тайм, когда по советскому телевидению обычно транслировали какие-нибудь партийные съезды и "Международные панорамы" с рассказами о том, что на Загнивающем Западе люди уже доедают последний х сапог без соли. И вдруг по телевидению показали Кашпировского, который "давал установку" на спокойствие и решение всех проблем, которые должны рассосаться как бы сами собой — стоит только посмотреть его сеанс.

Кто и зачем разрешил такие странные и необычные передачи, эффект которых был непредсказуем? Стоит понимать, что несмотря на свободное перестроечное время, любые передачи по советскому телевидению (единственному источнику информации для 90% народонаселения страны) проходили самое высокое согласование с партийными органами. Лично мне кажется, что "телевизионных целителей" запустили на экран для того, чтобы отвлечь людей от насущных проблем, вроде пустых магазинов и общего коллапса совковой экономики и политики — о чём сосбвтенно и проговорился во время одного из своих сеансов сам Кашпировский, заявив нечто вроде "многие говорят, что всё это затеяли для того, чтобы отвлечь людей от проблем, от Карабаха и так далее — так вот это не так".

Лично мне кажется, что это было как раз именно так — для отвлечения народа от проблем КГБ-шниками и были запущены телегипнотизёры, причём сделано это было по чисто гэбистской тактике "доброго и злого следователя" — за роль "доброго" телеколдуна отвечал Алан Чумак, заряжавший банки с водой "энергией и позитивом", а за роль "злого" отвечал Кашпировский — хмуро глядящий с экрана аки шар Свиборга и раздававший короткие приказы слушателям. У людей создавалась иллюзия выбора — кто не хотел смотреть "злого" Кашпировского, стал поклонником Чумака, а кто не верил в "добренького шарлатана Чумака" смотрел на Кашпировского и говорил "в этом точно что-то есть!". В общем, вся страна прильнула к экранам, и проблемы пустых полок, Афганистана и разгорающейся войны в Нагорном Карабахе как бы отошли на другой план.

"Лучшее в мире советское образование".

А теперь самое интересное. Ну хорошо, вот есть два "телеколдуна", добрый и злой, но почему люди им верили, почему начинали верить внушениям Кашпировского и начинали ставить перед телевизорами банки с водой во время сеансов Чумака — веря при этом, что в воду перейдёт какая-то целительная энергия, после чего вода станет заряженной?

Лично для меня ответ на этот вопрос очевиден — все 70 лет своего существования советская власть учила людей не мыслить, а слепо исполнять приказы. Те, кто мыслил иначе, те кто сомневался — был замучен в тюрьмах и убит в концлагерях ГУЛАГа. Остались те, кто беспрекословно подчинялся и верил всему тому, что спускалось "сверху". Это странно прозвучит, но фактически у большинства советских граждан отсутствовало критическое мышление, причём это касалось даже якобы образованных людей — какой-нибудь физик, химик или технолог хорошо разбирался в своей профессии, но стоило только ступить шаг в сторону — как он начинал "плыть" и мог высказывать совершенно нелепые и иррациональные суждения.

И это отлично демонстрирует, насколько плохим и убогим было советское образование — оно не учило свободно мыслить, а лишь прививало инструментальные навыки. Как только человек сталкивался с тем, что выходило за пределы его узкой компетенции — то тут же терялся, и считал за правильное действие подчиниться "высшему авторитету", как тому учила советская партийная доктрина — и именно поэтому советские "телеколдуны" имели такое колоссальное влияние. Не подчиниться "авторитету" нельзя, умрешь, растопчут — это было заложено в подкорку сознания советского человека.

Новини Реальный СССР на фото американского фотографа

Не будет лишним напомнить ещё про один случай. Примерно в то же время, что и сеансы Кашпировского, на телевидении вышла знаменитая передача Сергея Курёхина под названием "Ленин — гриб", где Сергей с абсолютно серьёзным видом (как сейчас говорят — "на серьёзных щщах") доказывал, что Ленин на самом деле был не человеком, а грибом и одновременно также и радиоволной. Эта абсолютная чепуха говорилась безапелляционным тоном и со ссылкой на несуществующие "научные исследования", отчего немалое количество телевизионных зрителей на 100% поверили в эту чепуху — "по телевизору врать не могут!". Нетрудно заметить, что и передача Курёхина, и телегипонотизёры — это всё вещи одного порядка, которые могло проглотить только население с напрочь отсутствующим критическим мышлением.

Укушенные пропагандой. Вместо эпилога.

В конце поста хочется сказать про одну важную вещь и про то, как связаны Чумак и Кашпировский с нами сегодняшними. СССР не существует уже 28 лет, но принципы совкового телевидения незаметно вернулись на телеэкраны снова — людям показывают только какую-то одну точку зрения, не дают никаких альтернативных источников информации и фактически "гипнотизируют" на нужное властям восприятие событий. В этом смысле телегипнотизёры живы и сегодня — просто они разрослись до масштабов всего телевидения...

Такие дела.

А вы помните сеансы Кашпировского? Смотрели их?

Напишите в комментариях, интересно.

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