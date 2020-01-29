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29 січня • оновлено в 08:18
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"Побудуємо росТБ в Україні": екснардеп забив на сполох через закон про дезінформацію

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Законопроект про боротьбу з дезінформацією в Україні, запропонований міністром культури Олександром Бородянським, є наступом на свободу слова.

Про це заявив в ефірі ObozTV депутат Верховної Ради України 8-го скликання Олександр Бригинець. За його словами, в разі прийняття відповідного закону в Україні з'явиться телебачення за російським зразком, де інакомислення буде придушуватися.

"Найпростіший спосіб подолати дезінформацію – її спростувати. Якщо дезінформація планово поширюється цілою групою видань, ви ніколи це не зупините. Якщо ці видання ще й наближені до влади, жоден закон їх не зупинить. Але шукати в опозиційних виданнях, які критикують владу, когось, хто нібито поширює дезінформацію – це вже своєрідна цензура", – заявив колишній нардеп.

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За словами Бригинця, "нещодавно на одному з телеканалів були обшуки через те, що ведучий в студії сказав щось, що образило президента".

"Якщо людина когось образила – у нас є судова система, зверніться до суду. Скажіть – такий-то журналіст, в такому-то ефірі, в такому-то блозі розповсюдив дезінформацію... Якщо я в прямому ефірі щось скажу, що є дезінформацією, після цього вас за цим законом повинні закрити на два місяці", – зазначив він.

Ексдепутат підкреслив, що в результаті під загрозою опиняться "все видання, які не будуть схвалювати владу, всі спікери, які кажуть те, що не подобається владі".

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"Тоді ми побудуємо прекрасне російське телебачення, де у нас у студіях будуть присутні 99% людей, які будуть вилизувати владу. Буде обов'язково один у вишиванці, який буде примітивно і дурнувато мочити владу. І всі будуть говорити – бачите, у нас є опозиція", – заявив Бригинець.

Політик також висловив упевненість, що цей закон не дадуть прийняти.

"Побудуємо росТБ в Україні": екснардеп забив на сполох через закон про дезінформацію

Як писав OBOZREVATEL, в Україні за недостовірну інформацію і дезінформацію мають намір садити в тюрму на термін до семи років і штрафувати до 9,4 млн грн. Про це йдеться в проекті закону, який Міністерство культури, молоді та спорту України винесло на публічне обговорення.

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Автор
Павло Заяц
Теми
Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особи
Володимир Бородянський Олександр Бригинець
Місце
Україна
Теги
цензура ЗМІ Міністерство культури
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