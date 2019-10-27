"Побілів і перестав дихати!" Бортпровідники МАУ героїчно врятували іноземця і захопили мережу

Бортпровідники МАУ героїчно врятували іноземця від смерті під час одного з рейсів 27 жовтня.

Українська телеведуча Анастасія Даугуле, яка стала свідком НП, розповіла подробиці інциденту на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні летіла рейсом МАУ. На борту сталася надзвичайна подія. Людина різко почервоніла, потім зблідла і перестала дихати. Іноземець. Англомовний. Два бортпровідника впевнено його реанімували. Буквально вдували в нього повітря з кисневого балона. Пасажири пропонували свою допомогу", – розповіла Даугугле.

Бортпровідники МАУ героїчно врятували іноземця UBR

Також журналістка додала, що бортпровідники діяли, як справжні професіонали:

"Іноземець не приходив до тями. Здуту шию обклали пакетами з льодом. Продовжували подавати кисень, контролюючи пульс. Як тільки він підняв повіки, провідник зловив погляд і більше не відпускав: "Дивіться мені в очі і дихайте".

За словами ведучої, іноземець прийшов до тями і став озиратися, не розуміючи, де знаходиться. Дізнавшись, що він втратив свідомість в літаку, що летить до Києва, білий, як полотно, почав шукати телефон і просив написати СМС.

"Прощальна СМС не знадобилася. Він прийшов до тями. Відразу після приземлення набрав номер і став гарячково щось говорити. З протилежного боку відгукувався жіночий голос", – розповіла Анастасія Даугуле заявивши, що бортпровідники оперативно і впевнено фактично врятували людині життя.

На момент публікації пост лайкнули понад 1200 разів, ще понад 170 людей поділилися історією у себе на сторінках, также вони залишили безліч захопливих коментарів.

Бортпровідники МАУ захопили мережу Скріншот

Бортпровідники МАУ захопили мережу Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в небі над Дніпром сталося серйозне НП з літаком. У нього відмовив один з двигунів.

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