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27 жовтня • оновлено в 22:38
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"Побілів і перестав дихати!" Бортпровідники МАУ героїчно врятували іноземця і захопили мережу

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Бортпровідники МАУ героїчно врятували іноземця від смерті під час одного з рейсів 27 жовтня.

Українська телеведуча Анастасія Даугуле, яка стала свідком НП, розповіла подробиці інциденту на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні летіла рейсом МАУ. На борту сталася надзвичайна подія. Людина різко почервоніла, потім зблідла і перестала дихати. Іноземець. Англомовний. Два бортпровідника впевнено його реанімували. Буквально вдували в нього повітря з кисневого балона. Пасажири пропонували свою допомогу", – розповіла Даугугле.

Бортпровідники МАУ героїчно врятували іноземця

Бортпровідники МАУ героїчно врятували іноземця

UBR

Також журналістка додала, що бортпровідники діяли, як справжні професіонали:

"Іноземець не приходив до тями. Здуту шию обклали пакетами з льодом. Продовжували подавати кисень, контролюючи пульс. Як тільки він підняв повіки, провідник зловив погляд і більше не відпускав: "Дивіться мені в очі і дихайте".

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За словами ведучої, іноземець прийшов до тями і став озиратися, не розуміючи, де знаходиться. Дізнавшись, що він втратив свідомість в літаку, що летить до Києва, білий, як полотно, почав шукати телефон і просив написати СМС.

"Прощальна СМС не знадобилася. Він прийшов до тями. Відразу після приземлення набрав номер і став гарячково щось говорити. З протилежного боку відгукувався жіночий голос", – розповіла Анастасія Даугуле заявивши, що бортпровідники оперативно і впевнено фактично врятували людині життя.

На момент публікації пост лайкнули понад 1200 разів, ще понад 170 людей поділилися історією у себе на сторінках, также вони залишили безліч захопливих коментарів.

Бортпровідники МАУ захопили мережу

Бортпровідники МАУ захопили мережу

Скріншот

Бортпровідники МАУ захопили мережу

Бортпровідники МАУ захопили мережу

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в небі над Дніпром сталося серйозне НП з літаком. У нього відмовив один з двигунів.

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Місце
Україна
Тег
МАУ
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