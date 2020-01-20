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20 січня • оновлено в 15:48
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"Після приїзду співав гімн РФ": у мережі згадали історію "кримнашиста", який потрапив під обмін полоненими

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Севастопольцю Степану Резунику загрожувало 8 років в'язниці за участь у так званій "самообороні Криму", проте в рамках обміну між Україною і Росією його передали підконтрольним Кремлю терористам.

Журналісти програми "Крим.Реалії". згадали історію затримання і звільнення Резуника.

Його затримали на КПП "Каланчак" 11 червня 2019 року, коли він їхав забирати український закордонний паспорт – хотів працювати на яхті у Європі. Українські правоохоронці звинуватили його в участі у незаконних збройних формуваннях у 2014 році. Так звана "кримська самооборона" допомагала Росії анексувати півострів, блокувала і штурмувала українські військові частини. Саме в цьому Степана звинувачувала кримська прокуратура у Києві.

Степан Резуник

Степан Резуник

"Крим.Реалії"

"Докази його провини безперечні, у нас є і особи, які впізнають його, є і свідки, які дають свідчення проти нього. Беручи участь у "самообороні Севастополя", він перебував на блокпостах зі зброєю – контролював трасу Сімферополь-Севастополь", – розповів заступник прокурора Криму Ігор Поночовний.

Однак, його дружина, яка називала Революцію Гідності в Україні поваленням влади, а російську агресію порятунком від націоналістів, стверджує, що вони з чоловіком не брали до рук зброю, а возили на блокпости продукти і ліки. За словами дружини, Резуник ніколи не служив у збройних силах.

Ірина виклала в мережу кілька відеозвернень дочки Варвари, яка просила президентів Росії та України звільнити тата.

Резунику загрожувало до 8 років в'язниці, але він потрапив під обмін полоненими. До Севастополя прибув по новому залізничному переїзду через Керченську протоку. У поїзді чоловік зустрів Новий рік, а після прибуття заспівав гімн Росії.

На вокзалі його зустріли рідні з плакатами "206 днів дурдому, але ти знову вдома" і "8 місяців полону – ти наш герой". Насправді на материку він провів 6,5 місяців – частину у СІЗО, решту під заставою.

"Після приїзду співав гімн РФ": у мережі згадали історію "кримнашиста", який потрапив під обмін полоненими

На міському телебаченні цю історію подавали як повернення з полону. На одному з каналів він розповів, що нібито українські органи мають інформацію про кожного кримчанина.

На сьогодні звинувачення з Резуника не зняті. На материковій частині України триватимуть розслідування. Він має з'являється на допити.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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hunt andres
hunt andres
Обязательно явится на допросы)))
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Карма постигнет каждого! У СБУ есть дело на всех! Тоесть этот дурачек...ехал делать паспорт УКРАИНЫ что б работать в загнивающей Европе. Сначало...участвовал в окупации...а потрм в Украину и Европу щэна работу...пхаххахахах а чего не на завод в Феодосию,Керч,Ватостополь?! Пхаххахахахахахах
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фил филька
фил филька
"206 дней дурдома, но ты снова дома" 8-)))
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