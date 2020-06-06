Головна Новини
6 червня • оновлено в 09:29
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Плюс 550 за добу! Україна тримає антирекорд щодо коронавірусу. Статистика на 6 червня

  • За даними РНБО України, в країні зафіксовано 26 514 випадків коронавірусу, з них 777 – летальні

  • 550 тих, що заразилися, виявлено за минулу добу

  • При цьому одужали вже 11 812 осіб

11.2т
Читати матеріал російською

В Україні за станом на суботу, 6 червня, офіційно підтверджено 26 514 випадків зараження коронавірусом нового типу. З них 550 було виявлено за минулу добу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це свідчать дані з сайту РНБО. Днем раніше коронавірус виявили у 553 пацієнтів.

Кількість смертей від COVID-19 в країні досягла 777 (+15 за добу), тоді як видужати від захворювання вдалося вже 11 812 пацієнтам (+440 за добу).

Коронавірусом в Україні заразилися 26,5 тисяч осіб

Коронавірусом в Україні заразилися 26,5 тисяч осіб

Найбільше нових інфікованих додалося в Києві – 83, Чернівецькій і Львівській областях – 66 і 65 відповідно.

Плюс 550 за добу! Україна тримає антирекорд щодо коронавірусу. Статистика на 6 червня
Плюс 550 за добу! Україна тримає антирекорд щодо коронавірусу. Статистика на 6 червня

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 5 червня в Україні було зареєстровано 25 964 випадки коронавируса, з них 762 – з летальним результатом.

Новина оновлюється...

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
вірус РНБО
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
13
4
Смішно
1
Цікаво
19
Сумно
4
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 25 963.

    Вилікувалися: 11 372. Померли: 762.

  • У світі захворіли понад 6,7 млн осіб, загинули – 394 тисяч.

  • Київ і сім областей не потрапили під пом'якшення карантину з 5 червня.

  • Іран першим у світі повідомив про другу хвилю коронавірусу – число хворих досягло нового рекорду.

  • Вчені виявили, що люди з високим тиском частіше вмирають від COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги