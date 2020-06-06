Плюс 550 за добу! Україна тримає антирекорд щодо коронавірусу. Статистика на 6 червня

В Україні за станом на суботу, 6 червня, офіційно підтверджено 26 514 випадків зараження коронавірусом нового типу. З них 550 було виявлено за минулу добу.
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Про це свідчать дані з сайту РНБО. Днем раніше коронавірус виявили у 553 пацієнтів.
Кількість смертей від COVID-19 в країні досягла 777 (+15 за добу), тоді як видужати від захворювання вдалося вже 11 812 пацієнтам (+440 за добу).
Коронавірусом в Україні заразилися 26,5 тисяч осіб
Найбільше нових інфікованих додалося в Києві – 83, Чернівецькій і Львівській областях – 66 і 65 відповідно.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 5 червня в Україні було зареєстровано 25 964 випадки коронавируса, з них 762 – з летальним результатом.
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