Плюс 550 за добу! Україна тримає антирекорд щодо коронавірусу. Статистика на 6 червня

При цьому одужали вже 11 812 осіб

550 тих, що заразилися, виявлено за минулу добу

За даними РНБО України, в країні зафіксовано 26 514 випадків коронавірусу, з них 777 – летальні

В Україні за станом на суботу, 6 червня, офіційно підтверджено 26 514 випадків зараження коронавірусом нового типу. З них 550 було виявлено за минулу добу.

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Про це свідчать дані з сайту РНБО. Днем раніше коронавірус виявили у 553 пацієнтів.

Кількість смертей від COVID-19 в країні досягла 777 (+15 за добу), тоді як видужати від захворювання вдалося вже 11 812 пацієнтам (+440 за добу).

Коронавірусом в Україні заразилися 26,5 тисяч осіб

Найбільше нових інфікованих додалося в Києві – 83, Чернівецькій і Львівській областях – 66 і 65 відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 5 червня в Україні було зареєстровано 25 964 випадки коронавируса, з них 762 – з летальним результатом.

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