Плюс 343 за добу: з'явилася статистика МОЗ щодо коронавірусу на 19 квітня

В Україні за добу виявлено 343 нових випадків коронавірусу COVID-19, загальна кількість заражених досягла 5449.
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Такі дані оприлюднені Центром громадського здоров'я МОЗ на 9:00 19 квітня. Помер 141 пацієнт, одужали 347.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 19 квітня, в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 343 нових випадків", – сказано в повідомленні.
Дані по регіонах виглядають наступним чином:
Вінницька область –
330 випадків;
Волинська область –
150 випадків;
Дніпропетровська область –
110 випадків;
Донецька область –
16 випадків;
Житомирська область –
211 випадків;
Закарпатська область –
182 випадки;
Запорізька область –
131 випадок;
Івано-Франківська область –
480 випадків;
Кіровоградська область –
245 випадків;
Київ –
801 випадок;
Київська область –
304 випадки;
Львівська область –
245 випадків;
Луганська область –
24 випадки;
Миколаївська область –
37 випадків;
Одеська область –
112 випадків;
Полтавська область –
61 випадок;
Рівненська область –
308 випадків;
Сумська область –
83 випадки;
Тернопільська область –
390 випадків;
Харківська область –
67 випадків;
Херсонська область –
63 випадки;
Хмельницька область –
47 випадків;
Чернівецька область –
889 випадків;
Черкаська область –
151 випадок;
Чернігівська область –
12 випадків.
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