Плюс 343 за добу: з'явилася статистика МОЗ щодо коронавірусу на 19 квітня

В Україні за добу виявлено 343 нових випадків коронавірусу COVID-19, загальна кількість заражених досягла 5449.

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Такі дані оприлюднені Центром громадського здоров'я МОЗ на 9:00 19 квітня. Помер 141 пацієнт, одужали 347.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 19 квітня, в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 343 нових випадків", – сказано в повідомленні.

Дані по регіонах виглядають наступним чином:

Вінницька область – 330 випадків;

Волинська область – 150 випадків;

Дніпропетровська область – 110 випадків;

Донецька область – 16 випадків;

Житомирська область – 211 випадків;

Закарпатська область – 182 випадки;

Запорізька область – 131 випадок;

Івано-Франківська область – 480 випадків;

Кіровоградська область – 245 випадків;

Київ – 801 випадок;

Київська область – 304 випадки;

Львівська область – 245 випадків;

Луганська область – 24 випадки;

Миколаївська область – 37 випадків;

Одеська область – 112 випадків;

Полтавська область – 61 випадок;

Рівненська область – 308 випадків;

Сумська область – 83 випадки;

Тернопільська область – 390 випадків;

Харківська область – 67 випадків;

Херсонська область – 63 випадки;

Хмельницька область – 47 випадків;

Чернівецька область – 889 випадків;

Черкаська область – 151 випадок;

Чернігівська область – 12 випадків.

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