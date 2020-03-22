Плюс 16 за добу: кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 63

Кількість хворих коронавірусом COVID-19 в Україні збільшилася на 16 осіб і наразі становить 63 людини.
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Про це повідомив в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін в ефірі телеканалу "Україна 24" в неділю ввечері, 22 березня.
Кількість хворих коронавірусом в Україні збільшилася до 63 осіб
"Станом на цей час у нас є 645 підозр і 63 підтверджених випадки", – сказав Кузін.
"З них не менше 1/3 це люди, які мають певні умови перебування вдома, в умовах самоізоляції, вони можуть отримувати медичну допомогу на дому", – додав він.
При цьому Кузін зазначив, що 22 людини перебувають у важкому стані.
Ігор Кузін в ефірі "Україна 24"
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Тим часом, літак Збройних сил України прямує з Китаю, завантажений масками, дезінфекторами і лабораторними тестами на коронавірус. Він повинен приземлитися в Києві в неділю, 22 березня.
Повідомляється, що це тільки перша партія. Наступна через кілька днів так само полетить з Китаю бортом ЗСУ. Так, за словами президента України Володимира Зеленського, в Україну привезуть:
10 млн високоточних лабораторних тестів на коронавірус
10 апаратів штучної вентиляції легенів;
1 млн масок, які надійдуть в аптеки;
100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції;
400 тис. експрес-тестів;
10 тис. літрів дезінфекційної рідини.
Всього у світі наразі захворіли коронавірусом більше 316 тис осіб, померло від пандемії більше 13 тис людей і близько 96 тис вилікувалися.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що від коронавірусу в Україні вилікувалися 8 осіб, але, як з'ясувалося, помилилися.
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