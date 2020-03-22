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22 березня • оновлено в 22:18
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Плюс 16 за добу: кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 63

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Кількість хворих коронавірусом COVID-19 в Україні збільшилася на 16 осіб і наразі становить 63 людини.

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Про це повідомив в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін в ефірі телеканалу "Україна 24" в неділю ввечері, 22 березня.

Кількість хворих коронавірусом в Україні збільшилася до 63 осіб

Кількість хворих коронавірусом в Україні збільшилася до 63 осіб

"Станом на цей час у нас є 645 підозр і 63 підтверджених випадки", – сказав Кузін.

"З них не менше 1/3 це люди, які мають певні умови перебування вдома, в умовах самоізоляції, вони можуть отримувати медичну допомогу на дому", – додав він.

При цьому Кузін зазначив, що 22 людини перебувають у важкому стані.

Ігор Кузін в ефірі "Україна 24"

Ігор Кузін в ефірі "Україна 24"

Скрін відео

Тим часом, літак Збройних сил України прямує з Китаю, завантажений масками, дезінфекторами і лабораторними тестами на коронавірус. Він повинен приземлитися в Києві в неділю, 22 березня.

Повідомляється, що це тільки перша партія. Наступна через кілька днів так само полетить з Китаю бортом ЗСУ. Так, за словами президента України Володимира Зеленського, в Україну привезуть:

  • 10 млн високоточних лабораторних тестів на коронавірус

  • 10 апаратів штучної вентиляції легенів;

  • 1 млн масок, які надійдуть в аптеки;

  • 100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції;

  • 400 тис. експрес-тестів;

  • 10 тис. літрів дезінфекційної рідини.

Всього у світі наразі захворіли коронавірусом більше 316 тис осіб, померло від пандемії більше 13 тис людей і близько 96 тис вилікувалися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що від коронавірусу в Україні вилікувалися 8 осіб, але, як з'ясувалося, помилилися.

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
появились тести? Експерес-тести.
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Рогулей Хохлодав
Рогулей Хохлодав
на рогулятию неотвратимо проглатывает коронованная дупа))
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ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ха в тяжелом состояние . нужно срочно догонять своих союзников сша ато украина остала
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