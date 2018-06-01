Пляжний сезон окупантів під загрозою - постпред Порошенка

У поточному році на узбережжі Азовського моря в Генічеському районі Херсонської області відпочине менше громадян РФ, ніж в минулому.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабин.

За його словами, власники житла в цьому районі, які на час літнього сезону здають його громадянам Росії, скаржаться на те, що "їхні клієнти відмовляються відпочивати після того, як про реальний стан справ в районі почали писати українські, іноземні ЗМІ".

Зокрема, така претензія була озвучена чиновникам з райдержадміністрації.

Таким чином, "цього літа на Азов приїде менше росіян, ніж тогоріч", - спрогнозував Бабин.

"Думаю, для когось це може стати проблемою, а для когось - досягненням", - зауважив він.

"Я не знаю, скільки податків заплатили, ічи платили взагалі, в бюджет Генічеська ті, хто надавав житло громадянам держави-агресора в минулому році. Але навіть якщо припустити, що ці доходи для громад, району і держави важливіші, ніж відповідні питання безпеки, то виникає питання: хто саме винен в їх втраті - ті, хто говорять правду про загрози і ознаки втрати державного управління, або ті, хто довів район за останні роки то таких загроз і втрат", - заявив постпред президента.

"Упевнений що на це риторичне питання ми скоро побачимо абсолютно чіткі кадрові та процесуальні відповіді", - резюмував він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Борис Бабин акцентував увагу на загрози, які є на адміністративному кордоні Криму і материкової України. Зокрема, про непросту ситуацію в Генічеському районі.