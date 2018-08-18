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Плодити безграмотність: українці висловилися про новий правопис

5.3тЧитати новину російською

Після того, як Національна комісія з питань правопису запропонувала проект нової редакції Українського правопису, в суспільстві розгорілася гостра дискусія з приводу того, чи мають сенс такі зміни і чи потребує їх наша державна мова.

Традиційно думки розділилися - хтось вважає, що мову треба оживляти, згідно з віяннями часу, а хтось активно виступає проти будь-яких нових правил.

Редакція OBOZREVATEL вирішив поцікавитися у своїх читачів, якої точки зору дотримуються вони і є чи прихильниками мовної революції.

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Згідно з підсумками проведеного опитування, 49% респондентів оцінили ситуацію як "чим би дитя не тішилося, аби не плакало" і підкреслили, що в країні є зараз куди більш серйозні проблеми. Ще 28% опитаних також виступили проти ініціативи, оскільки вважають, що це лише погіршить ситуацію з грамотністю в країні.

Що стосується прихильників нововведень, то 13% з них переконані, що правопис слід оновити через наявність у ньому багатьох застарілих мовних норм, а ще 8% - у тому, що він повинен перейти на принцип "як чуємо, так і пишемо".

український правопис

Нагадаємо, OBOZREVATEL публікував повний текст нової редакції Українського правопису. У Міносвіти нагадали, що до цього останні зміни до нього вносилися у 2012 році.

Читайте всі новини по темі "опитування Обозревателя" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
опитування Обозревателя
Місце
Україна
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
тут и до того выпускники с оценкой почти отлично ,итоговой ,с половины не мурыжат даже на двоечника советского периода ,это по грамотности и кривописцанию ,за географию и историю ,то вобще тихий ужас,единственное ,что лучше в сравнении с советским периодом.это иностанный язык (аглицкий конечно),ну и типа информатика,как тогда называлась,хотя общаясь с гораздо моложе колегами,соображения у многих тоже нет,на уровне установки прилодения из плеймаркета ,не болееи,о том ,что были другие мобильные версии ,типа вм и прочее ,большинство понятия не имеет.грустновато блядь и печально таки..
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
украинская "мова" вовсе не является языком, а всего лишь диалектом. ну в самом деле, "мове" понадобилось заново придумывать правописание! да и бедновата "мова", всего то около 50-60 тысяч слов.
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Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
Бля! Да вы хоть одно правило обязали бы на всех хуторах выполнять. Что ни хутор- своя мува.
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