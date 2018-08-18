Плодити безграмотність: українці висловилися про новий правопис

Після того, як Національна комісія з питань правопису запропонувала проект нової редакції Українського правопису, в суспільстві розгорілася гостра дискусія з приводу того, чи мають сенс такі зміни і чи потребує їх наша державна мова.

Традиційно думки розділилися - хтось вважає, що мову треба оживляти, згідно з віяннями часу, а хтось активно виступає проти будь-яких нових правил.

Редакція OBOZREVATEL вирішив поцікавитися у своїх читачів, якої точки зору дотримуються вони і є чи прихильниками мовної революції.

Новини Український правопис можуть повернути на 100 років назад

Згідно з підсумками проведеного опитування, 49% респондентів оцінили ситуацію як "чим би дитя не тішилося, аби не плакало" і підкреслили, що в країні є зараз куди більш серйозні проблеми. Ще 28% опитаних також виступили проти ініціативи, оскільки вважають, що це лише погіршить ситуацію з грамотністю в країні.

Що стосується прихильників нововведень, то 13% з них переконані, що правопис слід оновити через наявність у ньому багатьох застарілих мовних норм, а ще 8% - у тому, що він повинен перейти на принцип "як чуємо, так і пишемо".

Нагадаємо, OBOZREVATEL публікував повний текст нової редакції Українського правопису. У Міносвіти нагадали, що до цього останні зміни до нього вносилися у 2012 році.