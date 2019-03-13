"Платять с*парам!" Корчинський повстав проти жителів "Л/ДНР"

Лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський заявив, що практичні всі жителі тимчасово окупованого Донбасу є зрадниками України і посіпаками загарбників.

Він зазначив, що не вважав би їх такими, якби вони вели підпільну боротьбу з агресором або виїхали з непідконтрольних територій. Свою позицію він виклав в ефірі телеканалу "Магнолія-ТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дмитро Корчинський Скріншот відео

"Громадянин відрізняється від підданих. Громадянин — це той, хто несе відповідальність за державу. Коли держава в біді, він за неї воює. Ті люди, які перебувають на окупованих територіях і не ведуть підпільної війни, або ті люди, які не виїхали звідти у вільну Україну, вони є зрадниками за формальними ознаками. Ось як громадяни. Вони платять же податки сепарам чи там московській агентурі. Вони з ними все одно так чи інакше співпрацюють. Тобто, за формальними ознаками вони — колаборанти. До колаборантів не має бути жалості ніякої", — сказав Корчинський.

Після цього ведучий програми запитав у нього, як бути з тими людьми, які просто не можуть виїхати з окупованих територій через стан свого здоров'я, віку або просто не мають родичів за межами "Л/ДНР". Як приклад він навів ситуацію бабусі з інвалідністю. Однак лідер "Братства" залишався категоричний у своїх судженнях.

"Вона може бути нещасна. Якщо вона громадянка, вона зобов'язана щось зробити. Все що завгодно. Інакше вона не громадянка. Тоді вона піддана другого сорту. Якщо ми вважаємо їх підданими другого сорту, то тим паче не потрібно про них піклуватися. Нехай вони самі про себе подбають. Якщо вона громадянка, вона має виїхати на вільну територію", — відповів Корчинський.

Після короткої дискусії з журналістом він все ж дещо пом'якшив свої погляди на людей, які опинилися заручниками ситуації. Але загалом свою думку про жителів "Л/ДНР" націоналіст не змінив.

Жителі "Л/ДНР" "Антикор"

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"Зрозуміло, що там є певна кількість людей, які перебувають у комі і не можуть ухвалювати жодних рішень на окупованих територіях. Є певна кількість сліпо-глухо-німих на окупованих територіях. Це дійсно нещасні люди. І зрозуміло, що про таких людей треба певним чином хвилюватися. Але такі люди не почують ні моїх слів, ні ваших, вони не почують і московської пропаганди. Тобто ці кілька сотень людей дійсно шкода. Всіх інших людей мені не шкода", — різко підсумував він .

Як повідомляв OBOZREVATEL, Корчинський заявив, що Україна має повернути тимчасово окуповані Донбас і Крим лише силовим шляхом. На його думку, іншого варіанту звільнення цих територій просто не існує.

Також він вважає, що Україна остаточно переможе тоді, коли зруйнує Росію, а не тільки поверне свої окуповані території. За його словами, країна має готуватися до такого рішучого кроку, оскільки можливості для нього можуть виникнути будь-якої миті.

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