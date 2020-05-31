Від 540 грн за добу: з'явилися фото платних камер у СІЗО Запоріжжя та Дніпра

У СІЗО Дніпра, Запоріжжя та Вільнянському районі Запорізької області відкрили платні камери для утримуваних.

Відповідні фотографії на своїй сторінці у Facebook опублікував міністр юстиції України Денис Малюська. Він також розповів, скільки буде коштувати перебування в таких камерах:

Запоріжжя: за добу – 570 грн, за тиждень – 1990 грн, за місяць – 3410 грн;

Вільнянський НВК: 540, 1900 і 3260 грн відповідно;

Дніпро: 880, 2200 і 3060 грн.

Facebook / Denis Malyuska

Малюська нагадав, що в слідчих ізоляторах перебувають особи, щодо яких ще не винесено постанову суду.

Facebook / Denis Malyuska

Facebook / Denis Malyuska

Він також розповів, навіщо відкриваються платні камери (далі цитуємо):

ми заробляємо гроші на ремонт у безкоштовних камерах, там жах;

ми прибираємо корупцію на розподілі камер. Нехай за кращу камеру платять не хабар, а платіж до бюджету;

ми зменшуємо витрати на виконання рішень ЄСПЛ. Неналежні умови утримання в СІЗО – проблема, за яку Європейський суд присуджує сплату компенсацій.

Facebook / Denis Malyuska

Як видно на фото, в платних камерах є мікрохвильовки, пральні машинки, телевізори та інші зручності.

Facebook / Denis Malyuska

Facebook / Denis Malyuska

Facebook / Denis Malyuska

Facebook / Denis Malyuska

Facebook / Denis Malyuska

Facebook / Denis Malyuska

Facebook / Denis Malyuska

Facebook / Denis Malyuska

Facebook / Denis Malyuska

Facebook / Denis Malyuska

Facebook / Denis Malyuska

Facebook / Denis Malyuska

Facebook / Denis Malyuska

Facebook / Denis Malyuska

Facebook / Denis Malyuska

Як писав OBOZREVATEL, раніше Денис Малюська відкрив чергову платну камеру для ув'язнених в Україні – у Львівському слідчому ізоляторі. Міністр також продегустував їжу з с

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