План "Б" по Донбасу: куди веде Україну команда Зеленського

В Офісі президента України офіційно заявили, що питання відведення сил і засобів у районі Золотого і Петрівського поки відкладається.

Досягнутих на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську домовленостей окупанти не виконують, проросійські терористи продовжують інтенсивні обстріли цих ділянок. А без усталеного режиму тиші, хоча б упродовж 7 днів, розведення військ неможливе.

OBOZREVATEL вирішив розповісти докладніше, де і як повинні розвести війська обидві сторони конфлікту, наскільки це безпечно, про невдоволення серед українців, зокрема ветеранів АТО, хто і чому не дотримується Мінських домовленостей і про план "Б" у разі повного зриву відведення сил і засобів на Донбасі.

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Розведення військ заплановано на двох позиціях – у Золотому та Петрівському.

Ветерани АТО й активісти вважають таке рішення здачею українських територій, у Міноборони запевняють, що це не так.

Водночас окупанти зривають процес відведення сил, постійно обстрілюючи українські позиції.

Є ймовірність, що відведення військ не вигідне Володимиру Путіну, який не хоче зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

Глава МЗС України Вадим Пристайко озвучив один із варіантів плану "Б", який вже встигли розкритикувати військові експерти.

Де та як планується відвести війська

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони дійшли згоди про відведення військ одразу на двох позиціях – у Золотому Луганської області та в Петрівському Донецької області. Старт планувався на 7 жовтня.

Метою таких дій насамперед називають створення зон безпеки для роботи міжнародних гуманітарних і безпекових організацій. Це також має дати можливість провести розмінування територій і поліпшити життя місцевого населення.

Розведення відбувається на відстані 1 км від лінії розмежування і є дзеркальним, тобто таким, що має здійснюватися обома сторонами.

Процес розведення сил відбуватиметься послідовно, у два етапи: перший – відведення особового складу з обох сторін, другий – демонтаж інженерних споруд і подальше розмінування територій.

Як приклад у силових відомствах називають нещодавнє відведення військ у Станиці Луганській, яке стартувало ще у червні. Станом на жовтень у Міноборони заявляють, що перший етап розведення завершений, і зараз іде процес демонтажу інженерних споруд.

Крім того, наголошується, що на сьогодні тривають активні роботи з відновлення зруйнованого мосту, який з'єднує дві сторони.

Також у ГУ Нацполіції в Луганській області підтвердили, що в Станично-Луганському районі міністр внутрішніх справ України відкрив новий відділ поліції. Це повноцінний підрозділ, який забезпечує порядок у місті.

Наскільки це безпечно

Якщо у випадку зі Станицею Луганською повідомлення про старт відведення військ для більшості українців виявилося повною несподіванкою, то щодо Золотого та Петрівського громадськість масово збунтувалася проти виходу ЗСУ із цих населених пунктів.

Аргументували це нічим іншим, як спробою української влади здати Росії підконтрольні Україні території. На думку активістів, ветеранів АТО, деяких політиків тощо, у такий спосіб жителі цих населених пунктів залишаться без захисту, сам на сам із проросійськими бойовиками.

Деякі жителі Золотого навіть погрожували лягати під танки, щоб не допустити виходу ЗСУ з селища.

Втім, у Міноборони запевняють, що ніхто не ризикуватиме безпекою місцевих жителів. Згадуючи той самий приклад зі Станицею Луганською, у селищах обіцяють організувати роботу поліції, до того ж на місці перебуватимуть члени моніторингової місії ОБСЄ, Червоного хреста та інших міжнародних організацій, у яких є доступ на контрольовані й непідконтрольні Україні території Донбасу.

Крім цього, начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що "нові позиції українських військових залишаться там, де вони були у 2016 році, коли вперше відбулося розведення сил у згаданому районі".

Новини Жителі Луганщини вийшли на мітинг проти розведення військ

На територіях Золотого та Петрівського будуть проведені роботи з розмінування. Також відведення військ посприяє зниженню кількості обстрілів і значно зменшить можливості ведення прицільного вогню зі стрілецької зброї. І щоразу, кажучи про відведення військ, в оборонних відомствах голосно підкреслюють, що в разі небезпеки ЗСУ негайно зможуть повернуться на свої колишні позиції.

Ветерани АТО пішли змінювати ЗСУ

Але не всі повірили обіцянкам Міноборони, Генштабу та Нацполіції. Так, лідер "Національного корпусу" і колишній народний депутат Андрій Білецький, разом із ветеранами АТО, активістами й місцевими жителями, 6 жовтня прибув у Золоте, щоб у разі відведення військ самим захищати населений пункт.

"Якщо свій прямий обов'язок – захищати кожного українця, кожен сантиметр української землі – не виконують президент і влада, то його виконаємо ще раз ми, ветерани-добровольці. Це наш останній блокпост, і ми даємо слово, що ніколи його не покинемо", – заявив він у відеозверненні.

У понеділок, 14 жовтня, по будівля ОП прийшли активісти з вимогою до Зеленського не допустити розведення військ на Донбасі.

У мирній акції взяли участь жителі прифронтової зони, переселенці з Донбасу й учасники бойових дій. "Сьогодні ми прийшли вимагати від гаранта Конституції не допустити розведення, а фактично відступу українських військ із Золотого, Петрівського та інших населених пунктів, у яких, згідно з планом Путіна, має відбутися відведення наших військ", – заявили організатори заходу.

Вони переконанні, що після розведення, території, з яких підуть українські військові, одразу ж займуть російські окупанти.

Акція протесту під ОП Facebook "Відсіч"

Де ще хочуть відвести війська

Офіційно розведення заплановане тільки на трьох ділянках – Станиця Луганська, Золоте і Петрівське. Але у ЗМІ з'явилася інформація про можливе відведення військ вздовж усієї лінії фронту.

Так, у розпорядженні "Радіо Свобода" виявився варіант карти розведення військ на Донбасі, згідно з яким, до "сірої зони" повністю увійдуть: Широкине, Павлопіль, Піски, Опитне, Світлодарськ, Кримське, Луганське, Катеринівка та Гранітне.

Зважаючи на те, що раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявляв про ідеї Зеленського розвести війська вздовж усієї лінії розмежування, а це приблизно 400 кілометрів, то такий сценарій цілком імовірний.

Вадим Пристайко та Володимир Зеленський ТСН

Заступник командувача Операції об'єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар, коментуючи цю інформацію журналістам, повідомив, що розглядати інші ділянки дійсно можуть, але в майбутньому. Щонайменше до весни цього точно не відбудеться, зазначив він.

Чому відведення не відбувається

Розведення військ у Золотому та Петрівському мало розпочатися ще 7 жовтня, але відтоді у зведеннях із зони ООС чи не щодня повідомляють про обстріл цих населених пунктів із боку окупантів.

Зазначимо, що головною умовою старту відведення військ із обох сторін є дотримання "режиму тиші" впродовж 7 днів.

Станом на 14 жовтня у штабі ООС знову повідомили про обстріл селища Золоте з великокаліберних кулеметів, що ще раз підтверджує неможливість реалізувати досягнуті у Мінську домовленості

Обстріли на Донбасі РБК

З огляду на те, що зрив відбувається з вини контрольованих Кремлем терористичних угруповань, і передбачити їхні подальші дії неможливо, в Офісі президента визнали, що питання розведення сил та засобів поки відкладається. Зараз все залежить від окупантів.

Крім того, саме від успішного розведення військ на Донбасі залежить і зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату", яку раніше планували провести ще в кінці вересня. Але саміт відтерміновується на невизначений час і в цьому зацікавлений російський президент Володимир Путін.

Володимир Путін "РИА Новости"

На думку опитаних OBOZREVATEL військових експертів і волонтерів, саме тому відбувається постійний зрив процесу розведення сил із боку окупантів.

"Проросійськими бойовиками керують безпосередньо з Кремля, і в такий спосіб Путін намагається зірвати зустріч у "нормандському форматі", адже зрозуміло, що ці переговори не пріоритетні для нього. Оскільки щоразу вони висувають все нові умови для того, щоб цей саміт відбувся", – зазначив ексспікер Генштабу Владислав Селезньов.

З такою думкою згоден і ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай, кажучи, що Росія не зацікавлена у проведенні зустрічі "нормандської четвірки" без певних поступок із боку України, а саме в ухваленні змін до Конституції і наданні окупованим територіям особливого статусу.

Крім цього, загострюючи ситуацію на Донбасі, в РФ хочуть змусити українського президента почати прямі переговори з ватажками "Л/ДНР", що означатиме повну легалізацію цих "республік" і визнання громадянського конфлікту в Україні.

Не бачить зацікавленості у проведенні зустрічі в "нормандському форматі" зі сторони Путіна і глава МЗС України Вадим Пристайко. В ефірі телеканалу ICTV він заявив, що російського лідера влаштовує ситуація на Донбасі.

"Ті півтора чи, може, два мільярда, які він витрачає для того, щоб тримати нас із вами всіх прив'язаними до себе, так, як він робить у Придністров'ї, Абхазії та Осетії – це його влаштовує", – заявив глава МЗС.

План "Б"

Так званий запасний варіант, у разі зриву досягнутих домовленостей, обговорюється вже давно. Від української влади часто звучать слова про наявність плану "Б", суть якого не розголошується. І тільки в понеділок, 14 жовтня, глава МЗС України Вадим Пристайко все ж озвучив можливий варіант цього сценарію.

"У нас завжди є план "Б". Одна з таких ідей – запропонувати світовій спільноті допомогти нам місією з підтримки миру. Досі відбувалися тільки обговорення цих питань, але ніхто навіть не наблизився до вирішення. Навіть місія, яка повинна приїхати в Україну й оцінити, наскільки це взагалі можливо, – не була відправлена від ООН", – заявив він.

Втім, в уряді все ж сподіваються, що прогрес може бути досягнутий у "нормандському" і "мінському" форматах. Тож поки питання про миротворців порушувати не будуть.

Вадим Пристайко

Ситуацію з можливим введенням "блакитних касок" на територію окупованого Донбасу Україна вже проходила за президентства Петра Порошенка. Тодішній український глава і дипломатичний корпус активно просували цю ідею в ЄС та ООН. Але і тут ми зайшли в глухий кут через позицію Росії.

Річ у тім, що українська сторона наполягала на тому, що миротворці повинні стояти на українсько-російському кордоні, а в Кремлі не збиралися пускати їх далі за лінію розмежування.

Чому ж ця тема постала знову, OBOZREVATEL пояснив ветеран АТО Мирослав Гай: "Питання стоїть у тому, що ні Зеленський, ні Пристайко не в змозі реалізувати мирний план Зеленського. Заявлене перемир'я не протрималося і доби, кількість обстрілів на Донбасі зросла у 5 разів. ... Фактично, український президент не в змозі виконати свої передвиборчі обіцянки. Відповідно, такими заявами вони хочуть привернути увагу світової спільноти. Але я не вірю, що це у них вийде, адже вони не мають потужної дипломатичної команди, яка здатна цю ідею проштовхнути".

Волонтер також зазначив, що нова українська дипломатія зазнає поразки за поразкою, а всі їхні досягнення тільки подаються як колосальні успіхи, хоча насправді це не так.

"Це введення країни в оману. Що ми зробили? У Станиці Луганській залишили два стратегічно важливі мости на річці Сіверський Донець, вони опинилися без охорони, про що з місця повідомляють активісти. А обмін полоненими фактично був пасткою Путіна, тому що тих самих моряків повинні були обміняти за рішенням Гаазького трибуналу, інакше Росія втратила б мільярди від нових санкцій ЄС за невиконання рішення суду. Крім того, ми віддали їм важливого свідка – Цемаха, і зараз у Нідерландах зібрана спеціальна комісія, яка вже розслідує участь України у зв'язку з катастрофою "Боїнга" рейсу МН-17 над Донбасом", – сказав Гай.

На його думку, нині у Зеленського є два шляхи – здача національних інтересів або повернення до дипломатичного вирішення цього питання.

А ось військовий експерт, співдиректор зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру імені Разумкова Олексій Мельник взагалі не розуміє, чому введення миротворців стало планом "Б". Адже вони потрібні для реалізації плану "А", який передбачає розведення та виведення усіх незаконних військ із території Донбасу, встановлення контролю над українсько-російським кордоном і проведення чесних виборів на Донбасі.

"Сама ідея миротворчої місії і передбачає, що вона забезпечуватиме весь цей процес, який описаний у плані "А", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

На його думку, якщо говорити про нумерацію цих планів, то, найімовірніше, зараз план "А" на Донбасі – це заморожений конфлікт.

"Що таке заморожений конфлікт? По суті, зараз те, що відбувається на Донбасі, можна назвати конфліктом низької інтенсивності, або ж – замороженим. Якщо ми подивимося на інші конфлікти на пострадянському просторі, наприклад, Нагірний Карабах, там теж час від часу відбуваються порушення режиму припинення вогню, і водночас конфлікт вважається замороженим. У Придністров'ї, де взагалі немає бойових дій, він теж є таким. І у нас зараз просто свій вид замороженого конфлікту, зокрема й через те, що поки немає політичного рішення, як і перспективи для його досягнення", – пояснив Мельник.

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