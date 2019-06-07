Торгівля на крові за планом Пінчука: навіщо Кучму повернули у Мінські переговори

Повернення другого президента України Леоніда Кучми до переговорного процесу щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі у Мінську викликало чимало запитань в українців. Особливо з огляду на той факт, що призначення лобіював його зять — український олігарх Віктор Пінчук, це навіть було підтверджено прес-секретарем новообраного президента Володимира Зеленського.

OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, який же інтерес Пінчука у переговорному процесі і чим це загрожує Україні. Невеликий спойлер — шукайте гроші.

Приїзд Пінчука до АП

У вівторок, 4 червня, на спільному брифінгу Володимир Зеленський оголосив про повернення Леоніда Кучми до Тристоронньої контактної групи. Хоча ще у кінці вересня 2018 року другий президент заявив, що збирається піти з переговорного процесу, посилаючись на втому і похилий вік.

Леонід Кучма і Володимир Зеленський

"Я для себе вже давно вирішив: коли досягну свого критичного віку, то маю подякувати всім, хто зі мною там працював, і піти, дати можливість попрацювати іншим", — сказав він.

Крім того, ще однією причиною Кучма назвав відсутність результатів у ході досягнутих домовленостей.

У ЗМІ почало з'являтися чимало версій повернення Кучми, і одна з них знайшла підтвердження у словах прес-секретаря Зеленського Юлії Мендель.

Річ у тім, що незадовго до брифінгу з'явилася інформація про те, що 31 травня до Адміністрації президента приїздив Віктор Пінчук, де і обговорював із новообраним президентом імовірне призначення свого тестя.

Кортеж Пінчука біля бічних воріт АП "Радіо свобода"

Авто Пінчука "Радіо свобода"

Авто охорони Кучми "Радіо свобода"

Авто супроводу Пінчука "Радіо свобода"

"Ми бачили, що з'явилися новини про те, що приїздив нібито до Адміністрації президента Віктор Пінчук. Ми хотіли б це прокоментувати. Він дійсно приїздив 31 травня разом із Леонідом Кучмою, щоб обговорити посаду, яка сьогодні була запропонована — очолити Тристоронню контактну групу. Це обговорення відбулося, і сьогодні ми бачили результат цієї зустрічі", — сказала Мендель.

Зустріч із Пінчуком підтвердив і сам Зеленський, щоправда, без згадок розмов про призначення Кучми.

"В рамках анонсованих зустрічей із підприємцями обговорили із Віктором Пінчуком прозорість правил, відповідальність бізнесу перед країною, рівність всіх перед законом", — написав Зеленський у Twitter.

У рамках анонсованих зустрічей із підприємцями обговорили з Віктором Пінчуком прозорість правил, відповідальність бізнесу перед країною, рівність усіх перед законом. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 7 травня 2019 р.

Навіщо повернули Кучму?

Відповідь на це питання може полягати у бажанні Пінчука реалізувати свій план щодо вирішення конфлікту на Донбасі, який був опублікований в американській газеті The Wall Street Journal напередодні 2017 року під назвою "Україна має піти на болісні компроміси заради миру з Росією".

У колонці український олігарх заявляє, що для повернення Донбасу українцям варто тимчасово забути про анексований Крим. Окупованим територіям варто надати особливий статус і провести вибори. Крім того, Пінчук вважає, що Україна повинна відмовитися від вступу до ЄС і НАТО і погодитися на зняття санкцій з РФ.

Цілком реально, що подібні ідеї просуватимуться Кучмою на переговорах із учасниками Тристоронньої контактної групи. Тим більше, що 5 червня у Мінську екс-президент встиг внести пропозиції, які викликали шквал обурення серед українців. Зокрема зняття економічної блокади з ОРДЛО.

Леонід Кучма і Віктор Пінчук "Фокус"

Які мотиви у Пінчука

Інтерес українського олігарха у примиренні з Росією виключно фінансовий. Незважаючи на анексію Криму, окупацію Донбасу і заборону на торгівлю з РФ, Пінчук продовжує постачати до країни-агресора продукцію компанії "Інтерпайп", яка входить до десятки найбільших у світі виробників безшовних труб, є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс у світі.

У структурі компанії — "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Продукція компанії активно використовується росіянами для нарощування нафтогазовидобування і залізничних перевезень.

Характерно, що "Інтертайп" не потрапив під російські санкції, на відміну від інших компаній, що входять у групу EastOne і навіть самого Віктора Пінчука.

Але навіть це не врятувало компанію від збитків. За даними Держстату, обсяг поставок українських товарів до Росії у минулому році знизився на 7,2% — до 3,65 млрд доларів. До того ж із 2013 року "Інтерпайп" веде із кредиторами переговори про реструктуризацію боргу у 1,25 млрд доларів.

Крім того, торговельна війна з Росією позначилася і на всьому іншому бізнесі українського олігарха. Після Революції Гідності його статки зменшилися майже утричі — до 1,4 млрд доларів.

Тож не дивно, що Пінчук хоче якомога швидше відновити ділові відносини з РФ і повернути втрачені від торговельної війни мільярди.

Саме тому він придумав комбінацію з поверненням Кучми. Однак поки не ясно, що пов'язує українського олігарха із Зеленським, і які важелі впливу він має на новообраного президента.

Далі буде...

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