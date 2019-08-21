"Плачу, що живу серед таких": Соколова підірвала мережу зворушливим відео про ЗСУ

Українська журналістка Яніна Соколова записала зворушливе відео зі словами подяки українським воїнам, які захищають незалежність держави на Донбасі.

Роликом вона поділилася на своєму YouTube-каналі. Менше ніж за добу з моменту публікації він зібрав майже 6 тисяч переглядів, майже 2 тисячі лайків і більше сотні коментарів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова Скріншот відео

"Я ніколи не думала, що мені доведеться дякувати тобі. Чому ніколи, тому що я ніколи не думала, що буде війна. Тепер я абсолютно точно знаю, хто Герой нашого часу, а хто антигерой. Я абсолютно точно можу окреслити своїм дітям, хто той дядя чи тьотя, які дозволяють їм вранці цілувати мене, які дозволяють їм гратися з улюбленою іграшкою, які дозволяють дивитися паради і пишатися тим, що в цій країні є справжні чоловіки і жінки, сини і сестри своєї нації", – проникливо звернулася Соколова до українських захисників.

Телеведуча зазначила, що все, що вона робить, можливе тільки завдяки воїнам української армії. Адже в той час, як вони жертвують своїм життям, люди в мирних містах мають можливість не знати, що таке війна.

"Це, можливо, прозвучить пафосно, але кожен раз, коли я бачу військових на вулиці, у мене виникають сльози від того, що я живу серед таких, як ти. Все, що я роблю, – все це завдяки тобі. Бо я абсолютно точно знаю, що десь на сході або десь в мирних містах є людина, яка для мене є справжнім ідолом. Тому що віддавати життя за свою країну – це, мабуть, найкрутіший крок, який може статися в нашому житті. Я дякую тобі. Все, що ми маємо тут, в мирних містах, все, що матимемо в майбутньому – це все завдяки тобі", – висловила захоплення героїзмом українських воїнів Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова закликала українців підтримати Марш Захисників України, щоб подякувати їм за подвиги і мир в більшості міст країни. Вона також зазначила, що, прийшовши на парад, українці продемонструють Росії, що їй не вдалося заволодіти серцями справжніх патріотів.

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