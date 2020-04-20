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20 квітня • оновлено в 12:07
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Після Великодня сім областей України приховали дані про хворих на COVID-19 – Степанов

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Сім областей в Україні не надали відомості про тестування на коронавірус COVID-19 за минулу добу, 19 квітня.

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Про це на брифінгу в понеділок, 20 квітня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він додав, що за попередню добу, 19 квітня, здійснили 1988 ПЛР-тестів на коронавірус.

"Таке невелике число тестувань, по-перше пов'язано з кількістю людей, що звернулися з відповідними симптомами. Але також сім областей не подали жодної інформації щодо тестування українців на вірус: Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька", – пояснив глава МОЗ.

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

Степанов назвав це неприпустимим і дав відповідне розпорядження головному санітарному лікарю Віктору Ляшко з'ясувати причини цієї ситуації.

Нагадаємо, що станом на 20 квітня в Україні виявлено 261 новий випадок COVID-19, а загальна кількість заражених досягло 5710.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Степанов сказав, що в Україні близько 200 тисяч ПЛР-тестів на виявлення коронавірусної інфекції.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Гуд Робин
Гуд Робин
Как достал это короновирус и столько инфы вокруг него.с ума можно сойти.надо иметь стальные нервы.
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Дурачок Русский
Дурачок Русский
Короновирус вызывает понос,бойтесь!
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Дурачок Русский
Дурачок Русский
Еврейский праздник Песах пришелся по вкусу слаянам
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