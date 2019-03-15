"Після смерті Путіна!" У мережі розгорілася суперечка через війну на Донбасі

У мережі жителі тимчасово окупованих територій Донбасу почали обговорювати, чи закінчиться війна після президентських виборів в Україні.

Багато з них відзначили, що втомилися від військової агресії і хотіли б повернути українську владу. Скріншоти обговорень опублікували в Twitter блогера Фашик Донецький. Ініціатором дискусії стала користувачка соцмережі, яка поставила питання, чи зміниться ситуація на Донбасі після виборів?

"Мені здається, що нічого не зміниться. Головне, щоб гірше не було", ‒ відповіла їй коментаторка.

Її точку зору розділила Єва Мілявська, порівнявши окупований Донбас з Придністров'ям.

"У нас щось зміниться тільки після смерті глави Росії (Володимира Путіна. ‒ Ред.)", ‒ висловилася також одна з коментаторів.

Знайшлися однак і ті, кого влаштувала війна і окупація, оскільки в разі смерті Путіна "їх проковтне Америка".

Вата щось підозрює pic.twitter.com/LdRhS0yr6h - фашиків Донецький (@FashDonetsk) 15 березня 2019 р

Як писав OBOZREVATEL, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер під час конференції в Мюнхені припустив, що Росія хоче "прибрати" українського президента Петра Порошенка на прийдешніх виборах, щоб розробити більш вигідне для неї співробітництво з новим главою країни.

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