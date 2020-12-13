Після блискучого виправдання Марківа італійці зняли на Донбасі фільм про нацгвардійця
У районі операції Об'єднаних сил на Донбасі італійці зняли документальний фільм "Crossfire" про військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа. Це сталося після того, як його виправдали в Мілані.
Зйомки проходили з ініціативи італійських журналістів із залученням бійців Нацгвардії і однієї з українських кінокомпаній, повідомили в пресслужбі штабу ООС.
Основною тематикою та ідеєю фільму було висвітлення подій і обставин, що стосуються загибелі журналістів Андре Роккелі і Андрія Миронова в 2014 році і Марківа, який був помилково звинувачений у причетності до інциденту. Разом зі знімальною групою в зону ООС прибув і Марків.
"Італійські колеги поставили собі за мету показати всьому світу правду – і я з задоволенням допомагаю їм це зробити. Разом зі знімальною групою ми побували в місцях, де йшли запеклі бої, вони побачили і зняли той будинок, в підвалі якого рятувався від обстрілів їх колега Андреа Рокеллі. Особисто для мене цей фільм – ще один доказ моєї непричетності до злочину, за яке мене несправедливо засудили і протримали у в'язниці майже три з половиною роки", – розповів Марків.
Протягом декількох днів знімальні групи працювали на різних локаціях, а також спілкувалися з гвардійцями, щоб отримати повну і об'єктивну картину того, що сталося, і донести як до італійського суспільства і української громадськості, так і до світової спільноти в цілому.
"Цей фільм – про правду і про реальний стан справ. Це наша відповідь різноманітним фейкам, недостовірній інформації та спотворенню фактів. А ще для нашої знімальної групи це своєрідна справа честі – завершити зйомки цього фільму і показати його всьому світу в пам'ять про нашого колегу і друга Андреа Рокеллі, який загинув тут шість років тому. Адже частина нашого документального фільму присвячена фактично похвилинному відтворенню події травня 2014 року і в той день, коли Андреа загинув", – зазначив режисер фільму Лоренцо Станцані.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 листопада у Мілані (Італія) відбулося останнє засідання в апеляційному слуханні у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа. Його визнали невинним.
4 листопада Герой повернувся в Україну. Його урочисто зустріли в міжнародному аеропорту "Київ".
Нагадаємо, що Марківа заарештували в аеропорту Болоньї влітку 2017 року.
Бійця звинуватили у причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова, що загинули 24 травня 2014 року у Слов'янську внаслідок мінометного обстрілу.
12 липня 2019 року Марківа засудили до 24 років в'язниці.