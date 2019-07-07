ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Пішов в с*аку, Володя!" Скандал з "привітом" Путіну в прямому ефірі отримав продовження

24тЧитати матеріал російською

Влада Грузії відреагували на скандальне звернення журналіста Георгія Габунії до глави Росії Володимира Путіна.

Так, Президент Грузії Саломе Зурабішвілі засудила "словесну агресію" ведучого, однак від вибачень утрималася.

"Заява йде врозріз з усіма грузинськими традиціями, служить тільки для поділу і підвищення напруженості в країні, з Росією і в регіоні", - написала вона.

Однак прем'єр-міністр країни Мамука Бахтадзе більш радикально засудив телеведучого, пригрозивши, що "не залишить це без реагування".

Новини
Протест Грузії проти Путіна: в Кремлі заговорили про величезні збитки

"Те, що ми сьогодні побачили в ефірі телекомпанії "Руставі 2", - не що інше, як огидна провокація і спроба дестабілізації нашої країни. Це повністю неприйнятно", обурився він.

Примітно, що гендиректор "Руставі 2" засудив нецензурну лайку Габунії, проте відмовився вибачатися за мат на адресу Путіна, зазначивши, що підтримує позицію ведучого.

"Пішов в с*аку, Володя!" Скандал з "привітом" Путіну в прямому ефірі отримав продовження
"Пішов в с*аку, Володя!" Скандал з "привітом" Путіну в прямому ефірі отримав продовження

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пропагандистам Росії влаштували "теплий прийом" в Мінську, обматюкавши Путіна. Його обзивали х**лом - словом, яке вже давно закріпилося по відношенню до нього в Україні.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Володимир ПутінСаломе Зурабішвілі
Місце
Грузія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
14
21
Смішно
33
Цікаво
16
Сумно
10
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
А за что осуждать журналиста? За то что он сказал правду?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
вонючий карлмк лилипут хутин пуйло
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2

Блоги / думки

ads pixel