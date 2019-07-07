"Пішов в с*аку, Володя!" Скандал з "привітом" Путіну в прямому ефірі отримав продовження

Влада Грузії відреагували на скандальне звернення журналіста Георгія Габунії до глави Росії Володимира Путіна.

Так, Президент Грузії Саломе Зурабішвілі засудила "словесну агресію" ведучого, однак від вибачень утрималася.

"Заява йде врозріз з усіма грузинськими традиціями, служить тільки для поділу і підвищення напруженості в країні, з Росією і в регіоні", - написала вона.

Однак прем'єр-міністр країни Мамука Бахтадзе більш радикально засудив телеведучого, пригрозивши, що "не залишить це без реагування".

"Те, що ми сьогодні побачили в ефірі телекомпанії "Руставі 2", - не що інше, як огидна провокація і спроба дестабілізації нашої країни. Це повністю неприйнятно", обурився він.

Примітно, що гендиректор "Руставі 2" засудив нецензурну лайку Габунії, проте відмовився вибачатися за мат на адресу Путіна, зазначивши, що підтримує позицію ведучого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пропагандистам Росії влаштували "теплий прийом" в Мінську, обматюкавши Путіна. Його обзивали х**лом - словом, яке вже давно закріпилося по відношенню до нього в Україні.

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