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14 листопада • оновлено в 00:23
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Пішла воювати після школи: в мережі показали фото юної захисниці України

2.8т
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Незалежність України на Донбасі вже три роки захищає Аня з Луганська, яка застала війну ще в 9-му класі.

Дівчина служить у 92-й ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. Її історію розповіли на сторінці бригади в Facebook.

Аня переїхала з Луганська до Івано-Франківська, а після школи вирушила на Донбас, оскільки захотіла прогнати окупантів з рідної землі. Дівчина розповіла про свої найважчі бої на сході України.

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"Це було на Світлодарській дузі 18 грудня 2016. Неймовірні обстріли. Важка артилерія. Дуже багато хлопців загинуло. Боляче... Зараз чомусь стрільби більше боюся, адже на відміну від важкого озброєння, автоматні постріли не завжди чутно", – розповіла вона.

Аня після школи вирушила на Донбас

Аня після школи вирушила на Донбас

facebook.com/OperationalCommandEast

Дівчина хоче, щоб Україна стала єдиною, проте повертатися в рідне місто не бажає.

"Там уже виросло ціле покоління на російській пропаганді, і деякі мої однолітки перейшли на іншу сторону. Не думаю, що зможу знайти з ними спільну мову", – заявила вона.

Аня після школи вирушила на Донбас

Аня після школи вирушила на Донбас

facebook.com/OperationalCommandEast

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу зворушив вірш, який маленька дитина присвятила своєму батькові, який загинув на війні за незалежність на Донбасі.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Луганськ
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Шалава малолетняя. Её там хором тянут в схроне, а она фоткается намалеваная
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Вой на до по беды! Надо ещё потерпеть! Россия скоро развалится! ВСУ пройдут па ра дом по Красной площади!
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Антошин Денис
Антошин Денис
Жаль девочку Аню, когда прозреет ей будет больно
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