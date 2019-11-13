Пішла воювати після школи: в мережі показали фото юної захисниці України

Незалежність України на Донбасі вже три роки захищає Аня з Луганська, яка застала війну ще в 9-му класі.

Дівчина служить у 92-й ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. Її історію розповіли на сторінці бригади в Facebook.

Аня переїхала з Луганська до Івано-Франківська, а після школи вирушила на Донбас, оскільки захотіла прогнати окупантів з рідної землі. Дівчина розповіла про свої найважчі бої на сході України.

"Це було на Світлодарській дузі 18 грудня 2016. Неймовірні обстріли. Важка артилерія. Дуже багато хлопців загинуло. Боляче... Зараз чомусь стрільби більше боюся, адже на відміну від важкого озброєння, автоматні постріли не завжди чутно", – розповіла вона.

Аня після школи вирушила на Донбас facebook.com/OperationalCommandEast

Дівчина хоче, щоб Україна стала єдиною, проте повертатися в рідне місто не бажає.

"Там уже виросло ціле покоління на російській пропаганді, і деякі мої однолітки перейшли на іншу сторону. Не думаю, що зможу знайти з ними спільну мову", – заявила вона.

Аня після школи вирушила на Донбас facebook.com/OperationalCommandEast

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу зворушив вірш, який маленька дитина присвятила своєму батькові, який загинув на війні за незалежність на Донбасі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram