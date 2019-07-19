Пішла спека: синоптики дали прогноз на день виборів в Україні

В день позачергових парламентських виборів в Україну повернеться спека.

Свіжим прогнозом погоди на неділю, 21 липня, поділився в ефірі ObozTV синоптик Українського гідрометеорологічного центру Владислав Білик.

"Температура дещо підвищиться. Денні температури в межах + 25... +30 градусів", – повідомив синоптик.

За його даними, практично по всій території України день виборів пройде без опадів.

Тільки в Карпатському регіоні очікуються короткострокові грозові дощі.

OBOZREVATEL нагадує, що метеоролог і кліматолог Вазіра Мартазінова вже дала довгострокові прогнози погоди в Україні на серпень і вересень 2019 року.

На вибори в Україну повернеться спека kievtravelblog.com

21 липня 2019 року в Україні пройдуть позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкриються о 8:00 і закриються для підрахунку голосів о 20:00.

Детальніше ознайомитися з правилами голосуваннями і списком політичних партій можна в статті OBOZREVATEL.

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