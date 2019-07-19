Пішла спека: синоптики дали прогноз на день виборів в Україні

В день позачергових парламентських виборів в Україну повернеться спека.
Свіжим прогнозом погоди на неділю, 21 липня, поділився в ефірі ObozTV синоптик Українського гідрометеорологічного центру Владислав Білик.
"Температура дещо підвищиться. Денні температури в межах + 25... +30 градусів", – повідомив синоптик.
За його даними, практично по всій території України день виборів пройде без опадів.
Тільки в Карпатському регіоні очікуються короткострокові грозові дощі.
OBOZREVATEL нагадує, що метеоролог і кліматолог Вазіра Мартазінова вже дала довгострокові прогнози погоди в Україні на серпень і вересень 2019 року.
На вибори в Україну повернеться спека
kievtravelblog.com
21 липня 2019 року в Україні пройдуть позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкриються о 8:00 і закриються для підрахунку голосів о 20:00.
Детальніше ознайомитися з правилами голосуваннями і списком політичних партій можна в статті OBOZREVATEL.
Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".