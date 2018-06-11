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"Піраміда Захарченко": в мережі виявили дивне фото з "ДНР"

1.7тЧитати новину російською

Користувачі мережі порівняли фото териконів з території так званої "Донецької народної республіки" з єгипетськими пірамідами.

Знімок опублікував на своїй сторінці в Twitter Fashik Donetskiy.

Його пост викликав хвилю насмішок з боку інших користувачів мережі.

"Це ровеньківські піраміди або піраміда х*йопса, хто в курсі?" - пишуть в Twitter.

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"Піраміда Захарченко", "Сфінкса, схоже, вже вкрали", - уїдливо пишуть люди в коментарях до публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росію попередили про ядерну катастрофу через "ДНР".

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