"Піраміда Захарченко": в мережі виявили дивне фото з "ДНР"

Користувачі мережі порівняли фото териконів з території так званої "Донецької народної республіки" з єгипетськими пірамідами.

Знімок опублікував на своїй сторінці в Twitter Fashik Donetskiy.

Його пост викликав хвилю насмішок з боку інших користувачів мережі.

"Це ровеньківські піраміди або піраміда х*йопса, хто в курсі?" - пишуть в Twitter.

"Піраміда Захарченко", "Сфінкса, схоже, вже вкрали", - уїдливо пишуть люди в коментарях до публікації.

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