Чому літо в Україні стало весною і навпаки. Синоптикиня розповіла про катаклізми й непередбачувану погоду 2020

В Україні стали спостерігатися різкі перепади температури повітря – на 10-11 градусів у межах одного-двох днів. Цей процес розтягнеться не лише на літо, а й практично на весь 2020-й рік.

Зміни стали настільки стрімкими, що весна часом нагадує літо, а літо – осінь і весну. Якою буде друга частина липня й що чекає на українців у серпні, в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла докторка фізико-математичних наук у сфері метеорології Національної академії наук України, професорка Вазіра Мартазінова.

– Погода до кінця липня буде чимось відрізнятися від першої половини місяця?

– Травень, червень, липень зараз ідуть нетрадиційно. Цього року в перші дні липня була сильна спека з температурою по Києву від +28-30 і вище, проте до 8 числа вона різко знизилася вдень до 21 градуса. Перепад за добу склав майже 11 градусів униз. Люди, які страждають на серцево-судинні захворювання, це дуже відчули.

Через дві доби температура вдень знову підвищилася до 32 тепла, а вже до вечора від жаркого спекотного дня не залишилося і сліду. Знову сталося вторгнення холодного повітря на територію України з температурою вдень приблизно 14 градусів на наступний день. За короткий проміжок часу перепад склав приблизно 15-18 градусів.

Такий докладний опис я наводжу для того, щоб показати дійсність сучасних погодних умов. Такі різкі зміни в межах одного-двох днів відзначаються не лише влітку, а й практично в усі місяці сезонів. Температури стали нестійкими настільки, що в весняних процесах ви побачите літні, а в літніх – осінні та весняні.

Така мінливість температурного режиму – це наш сучасний клімат. До того ж з'явилися пилові бурі, сильні зливи, шквальні вітри. Кожне явище саме по собі не існує, залежить від нової атмосферної циркуляції, яка стала різко меридіональною. Тобто перехід повітря з півдня на північ до полюса і з півночі від полюса на південь вузькими меридіональними смугами. Саме атмосферна циркуляція відповідає за всі погодні умови як у кліматичному режимі, так і в погодному.

Десь із початку нашого століття вона почала змінюватися і буде продовжувати це робити надалі. З'явилися дуже спекотні дні, набагато спекотніші, ніж були в кінці століття. Прийшли зливи, яких ніколи не було, і вони будуть, так само як і пилові бурі. Такий загрозливий комплекс погодних умов у попередні роки проявлявся рідко. Раніше такого не було, цей процес – нововведення. 2020-й рік, як ніякий із попередніх, показує, що атмосферна циркуляція змінюється і веде до складних погодних умов.

– Тобто вони колись уже були?

– Так, звичайно, були і в першій половині попереднього століття, потім у середині століття, але не всі одночасно. А от після 70-80-х, під час вторинного глобального потепління, майже не виявлялися.

– Загалом температура у світі якось балансується?

– Вона складається, але не балансується. За рахунок цієї сильної меридіональності є зони, які дуже охолоджені, а є схильні до високих температур. До того ж ці зони вузькі. Якщо взяти всю північну півкулю, то ви побачите ділянки холоду-тепла, холоду-тепла.

Через сильну меридіональність і нестійкість синоптичних процесів не слід очікувати від погоди спокійних місяців. Це просто нова циркуляція. Вона виникла десь із 2005-2006-го року, а зараз перебуває на етапі зрілості.

Різкі перепади температури Главред

– Минулої неділі вдень було +32, а вже ввечері – 21.1. Такі перепади в Україні трапляються досить часто. Що це за процес?

– Це циклонічне явище, яке в тилу, з півночі, втягнуло ядро високого холодного тиску. Був дуже великий контраст температур, більше ніж на 10 градусів.

Зараз ми виходимо з цих похолодань. До кінця липня ще будуть жаркі дні й до кінця місяця знову можливе різке зниження температури. Температура повітря може опуститися до 20-ти градусів. За нашими розрахунками в серпні можливі тривалі сухі періоди. Може, і не буде спеки до плюс 30 і вище, але високі температури очікуються. Багато опадів не передбачається.

– Погода майбутнього загалом більше схожа на тенденції 2020-го року?

– Переважно так. Уся земна куля зараз перебуває на дуже високому фоні загальної глобальної температури. За рахунок цього перебудовується атмосферна циркуляція, але вона все одно ще добре до нас ставиться. Глобальна температура зростає, але вологість не зменшується, це непогано для нашої території. Так, вона дає біди, але їх потрібно ще проаналізувати, де вони відбулися й за рахунок чого. Може, людям не можна жити там, де вони оселилися.

– Чи вірите, що фільми-катастрофи про майбутнє, коли топить або вигорає пів світу, можуть стати реальністю?

– Усе, звичайно, не так піде. Ми ж дивимося тільки на погодні умови на поверхні Землі. А є ще літосфера, і це куди важливіше. У зміні клімату залишається ще багато неясного. Так, наприклад, підвищення глобальної температури проявилося десь у 1911 році й тривало до 1944-го. Потім до 77-го була пауза. І ось у 70-му році на міжнародній конференції зі зміни клімату більшість учених прогнозувала подальші похолодання. І тільки двоє-троє з них очікували, що температура земної кулі буде підвищуватися. Дійсно, з 1976-77 року з'явилося вторинне глобальне потепління і тривало десь до 97-го. Потім до 2015-го чергова пауза, але вже на високому рівні глобальної температури.

Я розраховую, що буде ще пауза і на наше життя, і на життя наших дітей і онуків. Досить ще часу.