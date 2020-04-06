Пік епідемії коронавірусу в Україні припаде на кінець квітня: інфекціоніст назвав дату

Пік захворювань на коронавірус в Україні, швидше за все, припаде на період 24-27 квітня.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав лікар-інфекціоніст, колишній директор Центру здоров’я Володимир Курпіта. За його словами, це показує світова тенденція, коли зменшення кількості нових випадків відбувається через 2-2,5 місяці від початку реєстрації перших.

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"Пік захворювань в Україні на коронавірус припаде на кінець квітня – числа 24-27. Після цього почнеться зменшення кількості зареєстрованих випадків. Подібна картина спостерігається по всіх країнах, де кількість хворих зменшується десь через 2-2,5 місяці від початку реєстрації перших випадків. Це радше природній перебіг хвилі епідемії", – наголосив інфекціоніст.

Коронавірус в Україні

Він також прокоментував зменшення кількості зареєстрованих інфікувань в Україні, яке спостерігалось на вихідних 4-5 квітня.

"Це пов’язано з особливостями роботи лабораторій, які здійснюють діагностику. Цифра компенсується, коли почнуть тестувати протягом робочого тижня. Кількість тестувань впливатиме також на виявлення тих чи інших випадків. Україна поки що продовжує пасти задніх і тестує дуже невелику кількість людей", – підсував Курпіта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, пік епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні почнеться орієнтовно з 14-15 квітня.

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