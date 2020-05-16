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16 травня • оновлено в 17:16
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Анатолій Амелін
Анатолій Амелін
Директор програми "Економіка" Українського інституту майбутнього Всі статті автора

Пи**ец. Самое емкое слово, описывающее нашу медицину

14.1т
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Пи$дец - самое емкое слово, отписывающее нашу медицину.

Ситуация в семье друга.

У тещи, которая 1,5 месяца провела на даче в самоизоляции - случился инфаркт, скорая отвозит в местную больницу.

Там делают, согласно новых требований, тест на антитела коронавируса и... как бы выявляется, что они есть!

Внимание - не сам короновирус, а 1,5 полоски на тесте (точность которых 30%), выявляющем антитела.

В больнице паника.

Врач в неадеквате, верещит за уголовную ответственность и выпихивает тяжелобольную.

Больную в тяжелом состоянии собираются отправить хрен знает куда в Переяслав Хмельницкий в убитую больницу.

Скорых для тяжелобольных инфарктников с коронавирусом нет.

Семья в шоке.

Больная с инфарктом, реально на пороге жизни и смерти.

Не буду углубляться в подробности, но в данном случае ситуация благополучно разрешилась.

Приехавшая частная скорая, посмотрев на тест с 1,5 полосками, покрутила пальцем у виска, оценив адекватность главврача больницы.

Сданный лабораторный тест не подтвердил наличие коронавируса.

Больную в итоге перевезли в нормальную больницу с адекватными врачами.

И она идёт на поправку.

А что если бы ее повезли в Переяслов, представляете себе риски?

Подобная ситуация лишний раз показала глубину пи$деца и неадекватности нашей системы здравоохранения...

А что там у нас с медреформой?

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Автор
Анатолій Амелін Анатолій Амелін
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Медичні нововведення в Україні медична реформа
Місце
Україна
Теги
карантин медицина
Джерело
Джерело: Facebook Анатолия Амелина
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